MLB／6月低潮曾打算提前退休 普荷斯最終改變心意達700轟

紅雀老將普荷斯（Albert Pujols）達成生涯第703轟，成為史上第四多。不過普荷斯在接受訪問時表示，季中一度遇到低潮，甚至有提前退休的念頭，但普荷斯成功克服困境，讓他最後順利成為700轟俱樂部的一員。

根據大聯盟官網報導，普荷斯在6月打擊率僅1成58，而且整個月沒有全壘打，讓他懷疑自己，甚至動了季中退休的念頭。總管莫札里亞克（John Mozeliak）表示，「我知道他有一段時間表現很掙扎，很高興他順利挺過難關，提前退休這件事沒發生。」

普荷斯改變握棒方式順利在7月走出大低潮，他在7月打擊三圍.314/.377/.681，在剩餘的賽季轟出20發全壘打，順利達成700轟里程碑，也幫助紅雀闖進季後賽。

普荷斯表示，他在低潮時激勵自己：「身邊有好人，他們鼓勵你，你意識到上帝為你打開這麼多扇門，這讓看事情的角度重回正軌。」「我要堅持下去！我知道手感遲早回來，不可能一整年都這樣。」

普荷斯也再度重申：「儘管今年成績很輝煌，但還是會堅持退休的計劃。」