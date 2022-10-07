MLB／比賈吉還猛！天使前輩預測大谷翔平未來會單季70轟

前天使球員瓦倫泰（Bobby Valentine），本賽季本季接下電視台《Bally Sports West》球評一職。在接受採訪時表示大谷是百年難得一見天才球員，並且以二刀流在大聯盟取得成就，他並表示，「做為打者，他可以打出70支全壘打(單季)，至於做為投手，我期待他會有20勝。」

大谷在今年球季成為歷史首位達成符合規定投球局數及打席的真「二刀流」，並且在這個賽季拿下15勝34轟防禦率僅2.33的好成績。

72歲的瓦倫泰曾在大聯盟執教16年，另外也有在日本率領千葉羅德於2005奪下日本一的冠軍殊榮，近日在接受日媒採訪時，大方稱讚大谷，「大聯盟未來可能也會有打者兼職後援的二刀流，但在大谷之後不會再出現打者兼先發的球員，因為他是百年難得一見的球員。」

訪談中瓦倫泰提到大谷下一季的成績時，「他已是一名偉大的球員，絕對會變得更好。」

最後也有提到，天使隊在8月宣布即將出售，這也攸關者明年結束將成為自由球員的大谷動向。認為必須盡一切的努力讓這位歷史級別的球星續留洛杉磯。