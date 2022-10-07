MLB／費城人季中曾想得到他 左打剋星紅雀昆塔納成首戰對手

紅雀拿下國聯中區第一，他們將在外卡系列賽握有主場優勢，對手是外卡第3的費城人。總教練已經公布台北時間明天2時07分首戰將由季中從海盜交易來的昆塔納（Jose Quintana）先發，對手是費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）先發。

根據《費城詢問報》報導，費城人曾想在交易截止日前得到昆塔納，沒想到如今卻成為系列賽的首戰對手。昆塔納在去紅雀之前，本季防禦率3.50，到了紅雀後表現更上一層樓，防禦率僅2.01搖身一變成為紅雀王牌。

左投的昆塔納面對左打相當有壓制力，被打擊率僅有2成19，而費城人兩位重砲哈波（Bryce Harper）、史瓦柏（Kyle Schwarber）正好都是左打，費城人代總教練湯姆森（Rob Thomson）也決定變陣，用右打維爾林（Matt Vierling）取代左打馬許（Brandon Marsh）先發的位置。

費城人也推出王牌惠勒（Zack Wheeler）先發，今年他對上紅雀先發2場拿下2勝，14局0失分。昆塔納本季只在7月30日面對過費城人1次，5.2局0失分。