MLB／兩年前奪塞揚季後卻被打爆 守護者畢柏扛首戰求雪恥
守護者順利在美聯中區登頂，外卡系列賽確定對戰光芒，台北時間明天凌晨零時37分系列賽首戰交手，擁有主場優勢的守護者首戰推出王牌投手畢柏（Shane Bieber）先發，光芒也推出王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）應戰。
畢柏曾經在2020縮水賽季繳出防禦率1.63的鬼神成績，他那年不僅拿下塞揚獎，還是美聯投手三冠王。進入到季後賽面對洋基，原本預期和柯爾（Gerrit Cole）上演投手戰的他，沒想到表現大崩盤，4.2局狂失7分，成為史上第三位在季後賽失7分的季賽防禦率王。
畢柏今年有機會雪恥，如果他們順利擊敗光芒，季後賽的對手正是洋基。畢柏接受訪問時說：「與2020年相比，現在感覺完全不同，由於疫情的緣故，當時球場宛如空城，這次我有克里夫蘭的觀眾提供能量，我會表現得不一樣。」
他的對手麥克納漢本季一度是塞揚獎熱門人選，不過季末苦吞3連敗，而且8月1日面對守護者的比賽中4.1局失5分，是他本季第一次單場失分超過3分。
畢柏本季先發31場13勝8敗，防禦率2.88，主投200局送出198次三振僅有36次保送。他今年面對光芒兩次，分別是7月30日7局8K失1分勝投以及9月28日6局6K失4分無關勝敗。守護者本季最後30場比賽24勝6敗，畢柏過去13場先發9勝2敗防禦率2.04。球隊和個人的近況都在巔峰，而麥克納漢的近況不佳，賭盤賠率看好守護者有機會首戰開紅盤。
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