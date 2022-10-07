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MLB／打破「郭泓志障礙」 浪人菲利浦斯變身道奇王牌牛棚

聯合新聞網／ 綜合報導
菲利浦斯防禦率1.14，打破郭泓志創下的隊史紀錄。 路透社
菲利浦斯防禦率1.14，打破郭泓志創下的隊史紀錄。 路透社

近10年拿下9度分區冠軍的道奇去年從讓渡名單得到的菲利浦斯（Evan Phillips），結果他從大聯盟邊緣球員，搖身一變成為道奇最強後援投手，今年賽季結束，他確定以防禦率1.14的成績，打破台灣好手郭泓志2010年創下的隊史單季最低防禦率紀錄。

郭泓志在2010年主投60局防禦率1.20，當時打破2003年塞揚後援投手岡耶（Eric Gagne）所保持的防禦率紀錄，而菲利浦斯本季主投63局防禦率1.14，成功改寫高懸12年的「郭泓志障礙」。

菲利浦斯2018首度登上大聯盟，在今年之前的4個賽季只出賽73場，去年8月遭到金鶯釋出，被光芒簽下後只投1場又被釋出，結果道奇選擇承接他的合約，也在今年選擇和他續約。

菲利浦斯本季迎來蛻變，過去以四縫線為主的他，改以滑球做為最主要武器。根據數據網站，滑球佔他整體投球44.2%，同時保持1成60的低被打擊率。另外他還新增卡特球做為他的第二球種，占26.7%，同樣擁有壓制力。另外伸卡球也納入武器庫，變速球則是完全棄用。

球種的改變讓菲利浦斯的成績突飛猛進，本季主投63局就送出77次三振，拿下7勝3敗、防禦率1.14、每局被上壘率0.76，還收下19刺中繼成功和2次救援，是道奇勝利貢獻值（War）的牛棚投手。

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