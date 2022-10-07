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MLB／扛國聯外卡首戰 達比修有：不要太興奮

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
明天登場的國聯外卡系列賽，教士隊派出生涯對戰大都會從沒輸過的達比修有（Yu Darvish）先發。 美聯社
明天登場的國聯外卡系列賽，教士隊派出生涯對戰大都會從沒輸過的達比修有（Yu Darvish）先發。 美聯社

大聯盟季後賽將在明天點燃戰火，教士隊在國聯外卡第一戰當然是排出本季最穩的達比修有先發，大都會則是3屆塞揚獎薛則（Max Scherzer）應戰，達比修有說：「要保持平常心，不要太興奮。」

達比修有本季30場先發16勝8敗，防禦率3.10，生涯對戰大都會隊更是有著5勝0敗、防禦率2.56的壓倒性數據，達比修有表示：「過去投出的好成績，我想只是巧合，但我可以利用過去比賽的影片，了解怎麼攻擊對手，希望能夠找出好的方向。」

對達比修來說比較大的問題是，還沒有在季後賽投出過宰制級的成績，生涯季後賽2勝5敗、防禦率5.18，達比修有說：「很期待在季後賽登板，上次登板感覺是很久以前，重點還是保持平常心，不要太興奮。」

達比修有今天也在大都會主場簡單傳接球，他表示，目前狀態不錯，能夠帶著信心去投球，而與有著201勝的薛則較勁會是一項光榮的事。

大都會明天將在國聯外卡系列賽第一場主場迎戰教士，3屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）將掛帥先發。 法新社
大都會明天將在國聯外卡系列賽第一場主場迎戰教士，3屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）將掛帥先發。 法新社

達比修有 教士 薛則 大都會

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