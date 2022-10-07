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MLB／不擋大谷翔平打WBC 天使總管：守外野也可以

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊總管梅納西對大谷翔平以二刀流身分打經典賽開綠燈。 美聯社
天使隊總管梅納西對大谷翔平以二刀流身分打經典賽開綠燈。 美聯社

天使隊又經歷一個慘澹落幕的賽季，大谷翔平的季後賽經驗也繼續掛零；例行賽結束隔天，天使總經理梅納西（Perry Minasian）在記者會上展望來年，重申盼大谷能長時間當天使的期望，也對他明年3月參戰世界棒球經典賽投下同意票。

大谷的明年年薪已經底定為3000萬美元，但更受矚目的是下一筆合約，這位百年一見的奇才究竟能拿到何等鉅額合約，全世界都在看，而梅納西今天也再次表態爭取大谷續留的想法。

「我很開心明年合約底定，這紙合約也展現了我們對他的敬愛，這只是第一步，希望接下來還有更多步。」梅納西表示，自己向來不會對外透露談約交涉過程，「但就像我先前說過的，我現在再說一次，我會希望看到他能長時間留在天使。」

明年經典賽將重出江湖，大谷是否再披上日本武士戰袍同樣受到關注，而天使是否放行大谷參戰經典賽？梅納西回應：「我不會阻擋任何人，只要他想打，他就能打，他有權利這麼做。」

至於大谷能否在經典賽開啟「雙刀模式」，梅納西說：「要守中外野、右外野，或要先發、後援投球都可以，他能做任何他想做的事。」

儘管這意味大谷的備戰調整必須提早到3月進入比賽模式，但梅納西不表擔憂，「世界上沒有像他這樣的球員，他會比誰都認真、努力做好準備，只要做好準備，就能看到他站上大舞台盡情發揮。」

天使 經典賽 大谷翔平

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