美聯 光芒 vs. 守護者 日期 比賽時間 主場 光芒先發 守護者 先發 比賽結果 10/08 00:07 守護者 麥克納漢 畢柏 10/09 00:07 守護者 葛拉斯諾 麥肯錫 *10/10 04:07 守護者 克魯柏 關崔爾 *若有需要 美聯 水手 vs. 藍鳥 日期 比賽時間 主場 水手先發 藍鳥 先發 比賽結果 10/08 04:07 藍鳥 卡斯提歐 馬諾雅 10/09 04:07 藍鳥 吉伯特 高斯曼 *10/10 02:07 藍鳥 瑞伊 史崔普林 *若有需要 國聯 費城人 vs. 紅雀 日期 比賽時間 主場 費城人先發 紅雀 先發 比賽結果 10/08 02:07 紅雀 惠勒 待宣布 10/09 08:37 紅雀 諾拉 待宣布 *10/10 08:37 紅雀 蘇亞雷茲 待宣布 *若有需要 國聯 教士 vs. 大都會 日期 比賽時間 主場 教士先發 大都會先發 比賽結果 10/08 08:07 大都會 達比修有 薛則 10/09 07:37 大都會 史奈爾 狄葛隆 *10/10 07:37 大都會 馬斯葛洛夫 巴塞特 *若有需要