2022美職季後賽火爆開打！新賽制對戰組合更複雜刺激

2022年MLB聯盟例賽全部告一段落，緊接著登場的是強度更高、張力更強的季後賽。今年季後賽制做出重大變革，晉級隊伍由原本的10隊擴增到12隊，因此對戰組合變得更為複雜戰局也更難以捉摸。即便是第一種子的球隊至少要贏下11場比賽才能在世界大賽中封王登基。

新的季後賽賽制美聯與國聯都各有六支球隊參賽，其中包括每個聯盟的東區、西區與中區冠軍為前三種子隊之外，各聯盟還可取戰績最佳的三支球隊以外卡身份繼續爭奪世界大賽的門票。10月8號起將先進行3戰2勝的外卡賽，獲勝的兩支球隊晉級下一輪與分區聯盟第一、二種子隊再進行五戰三勝的分區賽，最後兩支勝隊才能晉級7戰4勝的聯盟冠軍戰。

若以美聯第一種子太空人隊為例，首輪輪空可以好整待暇對付第四種子藍鳥隊與第五種子水手隊廝殺後的勝隊。同樣國聯的第一種子道奇隊也有更多的休補時間，迎戰第四種子教士隊與第五種子勇士隊的勝隊。因此外卡球隊最少得連續拿下13場勝利才在世界大賽中封王。

台灣球迷除了看轉播感受現場熱血沸騰的棒球氛圍外，更可透過由知名遊戲公司 Com2uS 所開發棒球手遊《MLB：9局職棒22》一同為支持的球隊並肩作戰，感受最刺激的季後賽氛圍。

《MLB：9局職棒22》歡慶6週年慶，官方火力全開送出多項大獎回饋玩家。 圖／Com2uS 提供

《MLB：9局職棒22》推出至今6個年頭。為歡慶6週年慶，官方火力全開送出多項大獎回饋玩家。除了送出深受當代球迷喜愛的鐵人Cal Ripken Jr.、巨怪Randy Johnson、捕手砲Mike Piazza、瘋狗Greg Maddux與教士先生Tony Gwynn 經典炫金史詩球員卡及豐富遊戲虛寶外，官方再針對台港玩家加碼推出實體抽獎活動。

多樣豐富獎項有《MLB：9局職棒22》封面旅美球星張育成的親筆「簽名球」，還有張育成選手在大聯盟比賽中實際使用過的「實戰簽名球具」、「知名棒球主題飯店住宿券」、「棒壘球打擊練習場球券」與最新款iPhone 14 Pro手機全部送給喜愛棒球的玩家。玩家可自即日起至11月6日23:00止，每天透過遊玩各式遊戲模式賺取點數，所累積的點數可兌換成上述實體獎品的抽獎機會喔。

共計35樣張育成簽名周邊並首度加碼各式實體獎勵免費送出。 圖／Com2uS 提供

已經是球迷心中MLB棒球手遊第一品牌的《MLB：9局職棒22》陪伴熱愛棒球的玩家六個年頭之後，未來也將持續規劃更多寫實豐富的遊戲內容與實際的回饋活動呈現給玩家。讓許多平時忙碌於工作的棒球人也能隨時隨地感受到最生猛真實的棒球樂趣。

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