MLB／柯瑞亞跳脫合約仍向雙城示愛 美媒：他想拿10年長約

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）在休賽季與雙城簽下3年1.05億美元的合約，儘管他頻頻表示對於這支球隊的熱愛，但仍預計跳脫合約，鎖定一張新的長約。

柯瑞亞上個休賽季追逐長約不成，最後折衷和雙城簽下破內野手均薪紀錄的3年1.05億美元合約，每一年都附帶逃脫條款。柯瑞亞接受《The Ahtletic》記者海伊斯（Dan Hayes）表示：「我將會去和球團討論，看他們最多能給我多少，我的妻子愛明尼蘇達。她在這裡很開心，她快樂我就快樂。懂我的人都知道，如果家庭一切都很美好，那我在球場上也會有好表現。」

柯瑞亞接著暗示錢也是重點，「我真的很重視對這裡的愛，但我也想要確保我的孩子和家人能得到照顧。希望雙城看到我的為人，以及對比賽的熱情和喜愛，然後我們可以坐下來進行嚴肅的討論。」

本季剛開始柯瑞亞表現低迷，4月只有1支全壘打。5、6月雖然因傷缺席20場比賽左右，但火力逐漸加溫，整季累積22轟、勝利貢獻值（WAR）4.4，美聯游擊手排名第3，僅次紅襪波賈茲（Xander Bogaerts）和遊騎兵席格（Corey Seager）。

紅襪游擊手波賈茲。 美聯社

遊騎兵游擊手席格。 美聯社

海伊斯分析，柯瑞亞不斷向雙城展現善意，代表他想要回歸，但在看到大都會林多（Francisco Lindor）、教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、席格等內野手紛紛拿到10年以上的長約後，柯瑞亞勢必想再次挑戰10年長約，而他最快能在世界大賽結束後5天，做出跳脫合約的決定。