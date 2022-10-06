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MLB／史瓦柏奪國聯全壘打王 全聯盟被三振王也是他

聯合新聞網／ 綜合報導
史瓦柏本季46轟，也是唯一被三振達200次的打者。 美聯社
史瓦柏本季46轟，也是唯一被三振達200次的打者。 美聯社

費城人去年休賽季以4年7900萬美元，簽下重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）。他沒有辜負球隊的期待，敲出46轟拿下國聯全壘打王，幫助球隊睽違11年重返季後賽，不過他本季也同時吞下200次三振，全大聯盟最多。

史瓦柏賽前已經吞下第199次三振，不過費城人總教練似乎沒有意識到這項紀錄，讓他繼續上場，史瓦柏也在3局下被三振，正式成為單季被200K的一員。

像史瓦伯這種全壘打產量高、三振多的球員過去出現很多位，最有名的就是「蛋哥」唐恩（Adam Dunn），他曾在2012年單季被三振222次，不過陳偉殷前隊友雷諾茲（Mark Reynolds）更厲害，曾連四年被三振數聯盟第1，2009年單季被三振223次，至今仍是聯盟紀錄保持人。

唐恩是著名的重砲手，曾在2012年單季被三振222次。 歐新社
唐恩是著名的重砲手，曾在2012年單季被三振222次。 歐新社

雷諾斯2009年單季被三振223次，至今無人能破。 歐新社
雷諾斯2009年單季被三振223次，至今無人能破。 歐新社

雖然時常被三振，打擊率又偏低，但教練還是願意讓史瓦柏在球場上。因為他的力量實在太驚人，而且本壘板紀律也很出色。本季史瓦柏669次打席被三振200次，不過也繳出46轟、83保送、94打點、100得分，打擊三圍.218/.323/.504的成績單，攻擊指數更排在聯盟第23名。

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