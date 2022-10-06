MLB／賈吉雖丟三冠王 但四數據全聯盟第一66年來首位
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季打出夢幻般的賽季，全壘打、打點、得分、長打4項數據都是全聯盟第一，大聯盟66年來首位。
賈吉今年62轟、133得分、90支長打都遙遙領先排名第二的選手，131分打點則和大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）並列全聯盟第一。
《ESPN Stats & Info》指出，賈吉是自1956年洋基傳奇名將曼托（Mickey Mantle）之後，首位能於在這4項數據中，均為全聯盟第一或並列第一的選手。
本季例行賽在今天畫下句點，洋基季後賽的對手將是美中冠軍守護者或外卡第3的光芒，賈吉表示：「季後賽是一年之中最有趣的時刻，他們都是很好的球隊，我們肯定會有一個艱難的系列賽。」
賈吉雖然無緣三冠王，但仍創下不少歷史紀錄，有很大的機會問鼎美聯MVP。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言