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MLB／新球季年薪3千萬美元只有16人 大谷加入頂尖行列

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使隊日籍球星大谷翔平生涯第5個球季結束，明年正式邁向大聯盟頂尖身價，根據美國媒體Spotrac.com的統計，大谷目前是新球季年薪達到3000萬美元的第16人，當然也是亞洲球員的新紀錄。

大聯盟本季15名球員年薪達到這個數字，大都會隊薛則（Max Scherzer）4333萬3333美元排名第1，天使隊楚奧特（Mike Trout）、瑞登（Anthony Rendon）分別以3711萬6666美元、3657萬1428美元名列第2、第3。

在這15名球員當中，大都占了3人最多，天使、道奇隊各有兩人。

大谷2018年大聯盟菜鳥球季從54萬5千美元起步，接下來4年依序是65萬、70萬、300萬、550萬美元，不過前年縮水球季也遭「減薪」，推算只領25萬9259美元。

大谷本季年薪在天使排名第6，明年大幅提升至3000萬美元，這在史上擁有薪資仲裁資格的球員中，創下空前紀錄，未來成為自由球員後更有看頭。

明年「3000萬俱樂部」成員暫時多了1人，薛則的身價和本季相同，坐穩大聯盟「年薪王」，瑞登3857萬1428美元躍居第2、楚奧特3711萬6666退居第3，洋基隊柯爾3600萬美元也和今年一樣，繼續排名第4。

大都會、天使明年各有3名球員身價達到3000萬美元以上，洋基也有兩人，大谷7月5日剛滿28歲，從他高人一等的二刀流功力看來，只要好好保養身體，未來超高薪將成為常態。

天使 大聯盟 大都會

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