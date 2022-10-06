MLB／教士、大都會外卡首戰王牌對決！達比修今年尬過薛則

國聯外卡系列賽，大都會與教士首戰先發確定，大都會派出3屆塞揚得主薛則（Max Scherzer），教士則派出日籍強投達比修有登板。

達比修有本季30場先發16勝8敗，防禦率3.10，9月份表現火燙，總共6場先發5勝1敗，防禦率1.85，順利拿下單月最佳投手。本季達比修面對大都會2場比賽，主投14局僅失1分，還飆出15次三振。

薛則本季23場先發11勝5敗，防禦率2.29，本季他只面對過教士1次，繳出6局失2分的優質先發，但吞下敗投。那場比賽的對手正好就是達比修，他7局飆出9K失1分力壓薛哲。

大都會投手薛則今年只面對過教士一場，吞下敗投。 美聯社

比賽時間是台灣時間10月8日，教士要到大都會主場進行3戰2勝的外卡驟死賽。雖然薛則在整季數據上優於達比修，但達比修的近況優於薛則，兩人對戰成績也是達比修占上風。