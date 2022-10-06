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MLB／賈吉全壘打秀太吸睛 楚奧特「默默」40轟美聯第2
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）全壘打秀吸引眾人目光，天使隊重砲楚奧特（Mike Trout）今天在球季賽最後一戰，「默默」成為本季第4位40轟打者，達成生涯12年第350轟紀錄。
天使作客奧克蘭對運動家隊3連戰最後一戰，大谷翔平先發5局失1分吞敗，本季以15勝9敗收工，天使終場2：3輸球，系列賽遭橫掃。
這場比賽打到8局上，楚奧特面對運動家中繼投手魯伊茲（Norge Ruiz），本季最後一個打席轟出中外野陽春砲，在場邊等著打的大谷也露出笑容，開心迎接他繞回本壘；這一轟飛行490呎，成為大聯盟2015年計算全壘打距離以來，天使球員開轟最遠紀錄。
大聯盟本季只有4名球員達到40轟以上，除了賈吉62轟改寫美聯單季最多轟紀錄，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）46轟奪下生涯首座國聯全壘打王，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、楚奧特40轟並列第3。
值得一提的是，前3名打者本季出賽在155到160場之間，楚奧特受到背傷影響只打119場，這個場次就有40轟是大聯盟史上第3少；他的全壘打功力相當夠水準，生涯第3次達成單季40轟紀錄，寫下隊史新紀錄。
楚奧特表示，重回球場就把40轟當成目標，若能達成真的很酷，今天打到想要的球，也順利形成全壘打。
40th 🚨 Trout Horn 🚨 of the season was long GONE pic.twitter.com/tNSF0xJowE— Cut4 (@Cut4) 2022年10月5日
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