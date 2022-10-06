MLB／考驗大都會教頭算數能力 麥尼爾最終躺贏國聯打擊王

大聯盟球季進入最後一天，國聯打擊王競爭十分激烈，大都會麥尼爾（Jeff McNeil）在今日賽前領先道奇弗里曼（Freddie Freeman），麥尼爾只要不上場打擊，弗里曼就必須得4打數4安打才能拿下打擊王，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）也表示；「真的很考驗我的數學能力。」

由於比賽因雨延遲兩小時，所以麥尼爾和他的隊友一起關注弗里曼的比賽。麥尼爾表示：「會很緊張，因為他的揮棒能力很好，4打數4安打對他來說不是難事。」所幸弗里曼在五局被接殺出局，也讓麥尼爾鎖定打擊王。

被問到不讓麥尼爾上場的決定，蕭瓦特賽前表示：「重要的是季後賽，其他事情都排在第二位。」不過蕭瓦特也暗示：「如果麥尼爾需要擊球來阻止弗里曼獲得打擊王，還是有可能上場」「我不太相信我的數學，不太想犯錯」。

大都會總教練蕭瓦特。 歐新社

麥尼爾除了拿下打擊王外，隊友林多（Francisco Lindor）還將加碼一輛車。林多之前答應麥尼爾，如果拿到打擊王就會送車，對此林多笑說：「我會給他買一輛車。但沒有具體說明是什麼車。」

林多要送一台車給麥尼爾。 美聯社

麥尼爾在8月前打擊率只有2成87，8月後急起直追，打擊率高達3成78，最終也順利以3成26拿到國聯打擊王。