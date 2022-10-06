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MLB／大谷翔平二刀流超水準 16項投打數據是天使第一

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
結算大谷本季數據，至少16項在隊上排名第1。 路透社
結算大谷本季數據，至少16項在隊上排名第1。 路透社

天使隊本季最後一個3連戰，在客場遭運動家隊清盤，以73勝89敗在美聯西區排名第3，從2015年起連續8年未進季後賽；細看大谷翔平的投打主要數據，至少16項在隊上排名第1，其中奪三振219次在美聯排名第3，防禦率2.33、15勝和34支全壘打都在美聯排名第4，「二刀流」威力實在相當驚人。

大谷2018年展開旅美生涯，天使最近5季勝率都不到5成，其中4次分區排名第4，讓他從來不知季後賽滋味，去年、今年球季加起來貢獻80轟、24勝，上演轟動全美的個人秀依然殘念。

天使投手群本季只有大谷進入防禦率排行榜，全隊僅有3人符合打擊排行榜資格，他也是其中之一，再度成為美聯MVP的熱門人選。

大谷以打者身分出賽157場是全隊最多，666個打席、586個打數、得90分、安打160支、二壘打30支、三壘打6支、打點95分、72次保送、長打率5成19、OPS（整體攻擊指數）0.875也是隊上最優。

楚奧特（Mike Trout）本季40轟、瓦德（Taylor Ward）打擊率2成81在天使分別排名第1，大谷34轟、2成73居次。

大谷除了11個主要打擊數字，以投手身分登板先發28場也是天使最多，投166局、防禦率、勝場、奪三振都居榜首，全面性的投打高水準數字，難怪球團高層二話不說，明年直接開出年薪3千萬美元的數字，身價足足比今年多出2450萬美元。

天使 運動家 Mike Trout

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