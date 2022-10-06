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MLB／驚喜！兒子化身播報員 佛特生涯最後打擊感動開轟
今天是運動家本季最終戰，同時也是老將捕手佛特（Stephen Vogt）生涯最後一場比賽。2局下半佛特上場打席時，他聽到了熟悉的聲音，原來他的三位小孩化身播報員，用可愛的聲音向全場球迷介紹自己的父親，獲得激勵的佛特也在生涯最後打席敲出全壘打，有個如夢般的結局。
2局下當佛特準備走向打擊區時，三位小孩的聲音突然從球場廣播發出：「我們的父親，背號21號，史蒂芬·佛特！」全場頓時歡聲雷動，佛特也馬上向轉播室的小孩以及全場球迷致意。
In his final MLB game, Stephen Vogt's kids announced his name as he came up to bat ❤️ pic.twitter.com/rxtLvtHXVY— MLB (@MLB) 2022年10月5日
7局下佛特再度上場，他和全場觀眾都很清楚這將是自己生涯最後一次打擊。沒想到佛特第一球就把球掃出右外野大牆，伴隨著滿場上萬球迷的歡呼聲，佛特用搞笑又自在的步伐，完成最後一次繞壘，並接受球迷及隊友的慶祝。
How can you not be romantic about baseball? pic.twitter.com/uJbZztRhbM— Oakland A's (@Athletics) 2022年10月5日
在三位小孩的播報下登場，又在最後打席敲出全壘打，佛特接受採訪淚流滿面地說：「這就是打球的意義所在，很感謝孩子們記得爸爸在打球，記得爸爸做了一些很酷的事情。」
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