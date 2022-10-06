MLB／響尾蛇卡洛爾球季終戰開轟 釀酒人塞揚王牌K破隊史

響尾蛇今日對上釀酒人的比賽，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll） 與隊友羅哈斯（Josh Rojas）接連開轟，幫助球隊以4:2終結3連敗，為例行賽最終戰畫下完美句點；釀酒人輸球也有收獲，王牌塞揚先發柏恩斯（Corbin Burnes）達成生涯首次單季200局，也登上國聯三振王。

Corbin Carroll adds one for good measure! pic.twitter.com/eewz3XB7vn — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2022年10月5日

響尾蛇前七局與釀酒人戰成1：1平手，卻在第8局遭到泰萊斯（Rowdy Tellez）陽春砲狙擊，不過他們沒放棄最後3個出局數的反攻機會，9局上一壘手沃克(Christian Walker) 率先敲安，接著羅哈斯與台美混血大物卡洛爾上演「背靠背」開轟，幫助球隊解進帳3分逆轉比賽，在球季最終戰拿下勝利。

釀酒人王牌投手柏恩斯（Corbin Burnes）今日本季最後先發，寫下個人兩項新高紀錄。 路透社

釀酒人的先發投手柏恩斯此戰只投3局退場，本季累積202局後達成生涯首次單季200局大關，送出5K後也以個人新高的243K成為隊史首位國聯三振王，教頭康索（Craig Counsell）對子弟兵大力讚賞:「他有個偉大的賽季。」

兩項數據突破個人新高的柏恩斯則說:「對我來說最主要的是健康，今年有33次先發，投了超過200局，我覺得這該歸功於我有沒有錯過任何一場比賽。」