MLB／天使球季結束拍感謝影片 大谷翔平90度鞠躬向球迷告別

天使本季無緣季後賽，球季也在今天畫下句點。賽後球隊在推特上發布一段球員感謝的影片，除了有楚奧特現身外，大谷翔平更向球迷致上深深一鞠躬。

天使今年戰績73勝89敗，連續8年無緣季後賽，賽後球團在推特發布感謝球迷的影片，球員輪流現身感謝球迷，其中楚奧特（Mike Trout）表示：「謝謝大家今年來球場，讓我們得到能量，謝謝你們的支持。」

大谷翔平向球迷鞠躬致謝。 美聯社

大谷翔平則說：「謝謝你們今年的加油。」並對鏡頭深深一鞠躬，讓球迷紛紛表示，「大谷真有禮貌」、「永遠愛你們」、「期待明年再見」。

To our Angels family 😇 pic.twitter.com/6TorKW7KxO — Los Angeles Angels (@Angels) 2022年10月6日

今日大谷翔平先發面對運動家，主投5局6K失1分，天使仍以2：3輸球，大谷也吞下本季第9敗。不過大谷本季累積166局投球、666個打席都是全隊最高，並且正式成為史上第一位「符合年度規定投球局數和規定打席」的選手，創造二刀流頂峰。