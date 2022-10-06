MLB／本季投打王者出爐 39歲韋蘭德奪下美聯雙冠王

今日是洋基本季最後一場比賽，作客遊騎兵以2:4不幸落敗，無緣本季第100勝，賈吉（Aaron Judge）並沒有上場比賽，也確定無緣打擊三冠王。 雖然洋基無緣100勝，賈吉也無緣打擊三冠王，但他

2022-10-06 11:04