聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／一年披上四隊球衣 張育成：我都是全力以赴
大聯盟例行賽在今天結束，旅美台將張育成今年過得有點坎坷，一年三度被指定讓渡、經歷四支不同球隊，最後穿著紅襪隊球衣結束賽季，回顧今年球季，他說：「不管到哪裡，披上哪一隊的球衣，我都是全力以赴。」
紅襪隊在本季最終戰以6：3擊敗光芒隊，張育成在7局上替補登場，接替游擊守位，8局下也獲得最後打席機會，選到四壞保送，今年球季成績以打擊率2成08、上壘率2成89、長打率3成15，4發全壘打、15分打點作結。
隨著2022年球季結束，張育成在臉書上分享心得，「今年穿上了四件球衣，不管到哪裡，披上哪一隊的球衣，我都是全力以赴。」張育成也感謝家人的陪伴、美國經紀公司ACES的照顧，以及球迷的支持與鼓勵，「我愛你們。」
張育成今年雖然靠著春訓好表現卡位守護者隊開季先發名單，但球季開打後遇到染疫，手感不見提升而遭到指定讓渡，轉戰海盜隊後持續低潮，再次遭指定讓渡，接著在光芒隊手感回溫後，又因主力游擊手法蘭柯（Wander Franco）回歸而第三度遭到讓渡，在球季尾聲來到紅襪隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言