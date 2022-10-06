MLB／一年披上四隊球衣 張育成：我都是全力以赴

大聯盟例行賽在今天結束，旅美台將張育成今年過得有點坎坷，一年三度被指定讓渡、經歷四支不同球隊，最後穿著紅襪隊球衣結束賽季，回顧今年球季，他說：「不管到哪裡，披上哪一隊的球衣，我都是全力以赴。」

紅襪隊在本季最終戰以6：3擊敗光芒隊，張育成在7局上替補登場，接替游擊守位，8局下也獲得最後打席機會，選到四壞保送，今年球季成績以打擊率2成08、上壘率2成89、長打率3成15，4發全壘打、15分打點作結。

隨著2022年球季結束，張育成在臉書上分享心得，「今年穿上了四件球衣，不管到哪裡，披上哪一隊的球衣，我都是全力以赴。」張育成也感謝家人的陪伴、美國經紀公司ACES的照顧，以及球迷的支持與鼓勵，「我愛你們。」

張育成今年雖然靠著春訓好表現卡位守護者隊開季先發名單，但球季開打後遇到染疫，手感不見提升而遭到指定讓渡，轉戰海盜隊後持續低潮，再次遭指定讓渡，接著在光芒隊手感回溫後，又因主力游擊手法蘭柯（Wander Franco）回歸而第三度遭到讓渡，在球季尾聲來到紅襪隊。