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MLB／克蕭三振數超越傳奇塞揚 道奇111勝國聯113年來首見
道奇本季例行賽最終戰作客洛磯，推出左投克蕭（Clayton Kershaw）先發，他本場比賽5局送出9K只失1分，生涯三振數正式超越傳奇名將塞揚（Cy Young），也幫助球隊6:1獲勝。道奇本季111勝坐收，成為1906年後國聯單季最多勝球隊。
總結克蕭本季成績，先發22場，主投126.1局，12勝3敗，防禦率2.28，並送出137次三振。生涯累積三振數達到2807次，超越傳奇名將塞揚的2803次，獨居史上第24。同時今天也是克蕭生涯第197勝，還差3勝就能達成200勝的里程碑。
同日達成里程碑的還有弗里曼（Freddie Freeman），他在今日賽前累積98分打點，今天先在3局下擊出陽春砲，7局下再擊出安打送回得點圈的跑者，本季第100分打點順利達陣，讓他攜手透納（Trea Turner）成為道奇自2009年坎普（Matt Kemp）和伊西爾（Andre Ethier）以來，再度有兩位球員單季達成100分打點。
Freddie is coming for the batting title!— MLB (@MLB) 2022年10月5日
He's now just one point behind. 👀 pic.twitter.com/VK2Lwf1iag
對於達標單季百分打點，弗里曼表示，「令人難以置信，必須從頭到尾都做得很好。」隊友透納則回應，「傳統數據在近期受到忽視，不過我仍然覺得很重要，必須保持健康出賽、整年都努力訓練，我知道弗里曼也很喜歡這項紀錄。」
道奇拿到全大聯盟最佳戰績，將在整個季後賽握有主場優勢。季後賽首輪的對手將是外卡第1的大都會或外卡第2的教士。
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