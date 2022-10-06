MLB／代理總仔尼文熬出頭獲天使續約 楚奧特也給肯定

天使隊在今日宣布與代理教頭尼文（Phil Nevin） 達成共識，明年球季真除為總教練，並簽下一年合約，在球季最終戰收到大禮。

天使在6月解僱了前教頭麥登(Joe Maddon) 後，決定將三壘指導教練尼文晉升為代理總仔，雖然天使未能打進季後賽，不過球隊依然肯定他的帶兵表現，在球季最終戰達成1年合約協議，並提拔為總教練。

當家球星楚奧特也非常肯定這位代理教頭的帶兵風格，受訪時表示:「尼文做得很好，他把球員照顧得非常好，管理方面也是，跟他一起打球真的很有趣。」