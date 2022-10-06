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MLB／阿拉斯阻擋賈吉三冠王 美聯近54年打擊王最低數字

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
阿拉斯成為雙城隊史第5位打擊王。 美聯社
阿拉斯成為雙城隊史第5位打擊王。 美聯社

雙城隊今天在球季賽最後一戰以10：1擊敗白襪隊，25歲內野手阿拉斯（Luis Arraez）本季打擊率3成16，奪下生涯首座美聯打擊王，最近緊繃的情緒一下子煙消雲散，終於可以好好休息了。

阿拉斯成為隊史第5位打擊王，他說：「昨天睡不著，一直在想這件事。」

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）挑戰美聯三冠王，62轟、131分打點都過關，阿拉斯成為唯一威脅，尤其3日對老虎隊、4日對白襪之戰都因腿部不適休兵，在領先的情況下壓力更大，就怕讓外界聯想「坐等打擊王到手」。

賈吉昨天對遊騎兵隊破紀錄第62轟出爐，阿拉斯對白襪4打數1安打，打擊率維持3成15，領先賈吉的3成11，其實美聯打擊王幾乎宣告到手。

這位委內瑞拉好手早就表明「想要上場拚戰、絕不想坐板凳」，今天再戰白襪擔任第1棒DH，1、2局上都獲保送，也跑回兩分，3局上揮出二壘打後，在雙城9：0領先時退場，最近連續9戰出安打（打數36、安打13），以打擊率3成16完美收工。

阿拉斯最近已有腿部不適的困擾，雙城本季無緣季後賽，讓其他球員接替，在調度上根本沒有問題，偏偏賈吉挑戰三冠王的話題十分敏感，阿拉斯只好拚了，最後也贏得貨真價實。

「這太奇妙了。」他表示，打擊王一直是目標之一，為此付出很多努力，現在感覺就像做夢。

大都會隊內野手麥尼爾（Jeff McNeil）本季打擊率3成26，險勝道奇隊老將弗里曼（Freddie Freeman）的3成25，奪下生涯首座國聯打擊王；阿拉斯在美聯以3成16勝出，也是紅襪隊傳奇球星雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）1968年3成01之後，近54年美聯打擊王最低紀錄。

賈吉 白襪 雙城

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