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MLB／洋基沒百勝、賈吉也無緣三冠王 教練：他做得夠多了
今日是洋基本季最後一場比賽，作客遊騎兵以2:4不幸落敗，無緣本季第100勝，賈吉（Aaron Judge）並沒有上場比賽，也確定無緣打擊三冠王。
雖然洋基無緣100勝，賈吉也無緣打擊三冠王，但他們已經把眼光放在季後賽。賈吉表示：「季後賽是一年之中最有趣的部分。」
總結今年例行賽的表現，總教練布恩（Aaron Boone）給予高度肯定：「美東冠軍，就是我們預設的目標，球隊處在很好的季後賽位置，我們想要贏得一切。」對於球迷今日鼓譟「我要法官」，希望看到賈吉再轟全壘打，布恩則回應：「今天不行，他這一整年已經做得夠多了，季後賽還有更多事要做。」
賈吉昨日敲出第62轟，創下美聯單季最多全壘打紀錄，也順利收下全壘打王、打點王。不過打擊率3成11排名第二，無緣成為自2012年卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，首位打擊三冠王。
洋基上一座世界大賽冠軍是2009年。今年美聯總排名第二，將在季後賽首輪握有主場優勢，對手是中區冠軍守護者或外卡第3的光芒。
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