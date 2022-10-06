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MLB／小熊史卓曼力挺大谷獲MVP 洋基卡本特捍衛賈吉反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷(左)與賈吉(右)誰能奪MVP各有支持者。 路透
大谷(左)與賈吉(右)誰能奪MVP各有支持者。 路透

美聯MVP之爭話題持續延燒，連其他隊球員也表態參戰，小熊隊明星右投史卓曼（Marcus Stroman） 昨日就發文力挺大谷該獲獎，但另一位MVP熱門「法官」賈吉（Aaron Judge）的隊友卡本特 (Matt Carpenter) 則立即留言反駁，也是兩派人馬支持者的縮影。

洋基重砲賈吉昨日終於打出本季第62轟，正式成為美聯單季全壘打紀錄保持人，再讓美聯MVP獎落誰家掀起討論，力挺大谷的小熊明星右投史卓曼，不願焦點被62轟模糊，昨日在推特上表示:「雖然賈吉打出史詩般的球季，但你怎麼能夠不把MVP投給大谷翔平？他做到的是前所未見的事，可能也後無來者，兩人都值得獲選、誰都不會是錯誤選擇 」；不過這則「引戰」貼文還是引來洋基老將卡本特表態力挺隊友，用了「想吐、噁心」表情符號回應。

小熊明星右投史卓曼。 路透社
小熊明星右投史卓曼。 路透社

也有網友向史卓曼提問，若大谷每季都能在投打兩端穩定發揮，是否就該每年都拿到MVP？這位小熊右投則正面應答：「如果大谷每年都能至少打出30轟與投出200K，那他就該每年都獲選MVP。」

綜觀本季，賈吉用單季62轟改寫了美聯懸掛61年單季最多全壘打的紀錄，此外他還寫下11fWAR（勝利貢獻值） 以上的球季，幫助洋基奪下季後賽門票。

至於大谷翔平本季依然保持著高檔水準，打擊上繳出連18場敲安以及34轟、95分打點，標準化攻擊指數（OPS+）147 ，投手方面展現王牌架式，投出15勝8敗開季至今送出213K、ERA2.35，並且戰爭指數(fWAR)達到9.3，對比賈吉毫不遜色，今日最後一次先發更攀上二刀流頂點，成為史上第一位「符合年度規定投球局數和規定打席」的球員。

儘管大谷繳出了前無古人的神獸級表現，卻未能帶領球隊拿下季後賽門票，成為他衛冕MVP最大劣勢。

賈吉 大谷翔平

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