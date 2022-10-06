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MLB／拍賣公司欲收購賈吉62轟球：200萬美元遠高於公道價

聯合新聞網／ 綜合報導
法官62轟紀錄球，拍賣公司出價200萬美元。 美聯社
法官62轟紀錄球，拍賣公司出價200萬美元。 美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出破紀錄的62轟，這顆球被來自達拉斯的幸運球迷尤曼斯（Cory Youmans）撿到，如今美國拍賣公司Memory Lane總裁柯漢（JP Cohen）為了得到這顆球，向尤曼斯出價200萬美元（約新台幣6300萬）。

柯漢向媒體表示，「已經發送簡訊和電子郵件聯絡尤曼斯，不過還沒有得到回應」「這個報價遠高於公道價」。

雖然200萬美元的數字相當驚人，但並不是紀錄球的最高出售金額，麥奎爾(Mark McGwire)於1998年打出的第70轟，曾經以300萬美元美元（約新台幣9430萬）售出。

柯漢承諾若他成功收購這顆球，願意將球借給球隊展覽。他說，「我們公司和洋基隊關係很好，經常在洋基球場展出各式各樣的紀念物品。」

對於這顆球的去向，賈吉本人則表示，「我不知道它在哪，把它拿回來很棒，但這是粉絲的紀念品，他們完全有權利將它留著。」

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