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MLB／賈吉62轟球200萬美元起跳 史上最高是麥奎爾的70轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
一家位於美國加州的拍賣公司證實，已向撿到賈吉62轟的球迷提出200萬美元報價。 路透社
一家位於美國加州的拍賣公司證實，已向撿到賈吉62轟的球迷提出200萬美元報價。 路透社

洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）打破美聯紀錄的全壘打球，行情相當驚人，一家位於美國加州的拍賣公司證實，已和撿到這顆球的球迷尤曼斯（Cory Youmans）連絡，提出200萬美元（約合台幣6333萬）的價碼。

賈吉昨天在遊騎兵隊主場挑戰紀錄，雙重賽第2戰首局首打席全壘打，超越洋基傳奇球星馬里斯（Roger Maris）1961年61轟，改寫美聯單季最多轟紀錄，坐在左外野看台的尤曼斯幸運「中獎」。

加州這家拍賣公司（Memory Lane Inc.）老闆柯漢（JP Cohen）向美聯社記者透露，已和透過簡訊和電子郵件連絡尤曼斯，他強調這個報價超出一般行情，就看對方願不願意出售。

大聯盟史上最貴的全壘打球價值300萬美元（台幣9451萬），紅雀隊退役名將麥奎爾（Mark McGwire）1998年締造70轟紀錄，當時也是史上首位單季70轟打者，這顆全壘打球的價碼以驚人數字賣出。

遊騎兵主場昨天湧進38832人觀戰，尤曼斯接到全壘打球後，也成為媒體關注的焦點，坦言如何處理這顆球，暫時還沒有想法。

賈吉 洋基

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