MLB／投打規定達標是真心想要！ 大谷盼明年有季後賽打

天使隊日籍好手大谷翔平今年「二刀流」極致展現，投了166局、打了666打席，「規定局數、規定打席數」雙雙達標，成為大聯盟史上第一人，大谷有意識去爭取這項紀錄，但過程中並沒有勉強自己。

「我平常不是會在意數字的人。」大谷翔平賽後表示說：「但當數字這麼接近，我也很想看看如果達成規定打席跟局數時，會是什麼感覺，我覺得我學到很多。」

投手大谷今年先發28場、打者翔平則出賽157場，先發場次、投球局數、打擊出賽場數、打席數，四項數據都是天使隊最高，能夠達標規定局數、打席數，大谷表示：「這代表能夠穩定出賽，過程中也沒有勉強自己，我想這不是勉強自己能辦到的，反而會搞壞身體。」

Making history. #GoHalos https://t.co/NqZcL8MZLJ pic.twitter.com/Op8ldIpXqm — Los Angeles Angels (@Angels) 2022年10月5日

不過大谷翔平今天投完5局才用了69球就退場，丟掉1分也沒遇到太大亂流，原因是手指水泡問題又浮現，代理總教練尼文（Phil Nevin）決定不要勉強，「前4局完全比賽，以為又要見證歷史，但還是今年很棒的收尾，球界也看到他的特別，當他上場時，你會期待有什麼事情要發生。」

大谷今年的表現讓他在美聯MVP競爭上與洋基隊賈吉（Aaron Judge）相提並論，他自己認為今年整體表現比去年更好，「但我想進入季後賽，現在應該要開始準備了，但今年並非如此，希望明年可以如願。」

天使隊與大谷翔平提前簽下1年3000萬美元（約台幣9.6億）合約，避免明年的薪資仲裁，大谷說：「很開心提早確認跟球隊的關係，明年也想要繼續加油。」至於是否會延長合約？大谷表示目前還沒有談到這一塊。