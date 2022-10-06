快訊

台積電早盤上漲6元 台股一度揚升近百點逼近13900點

「來幹電視台」！俄國最後一家獨立電視的新聞死鬥

台股今開盤上漲64點 台積電上漲5.5元

MLB／投打規定達標是真心想要！ 大谷盼明年有季後賽打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷投球局數與打席都達標，成為大聯盟史上第一人，他也透露自己是真心想挑戰。 路透社
大谷投球局數與打席都達標，成為大聯盟史上第一人，他也透露自己是真心想挑戰。 路透社

天使隊日籍好手大谷翔平今年「二刀流」極致展現，投了166局、打了666打席，「規定局數、規定打席數」雙雙達標，成為大聯盟史上第一人，大谷有意識去爭取這項紀錄，但過程中並沒有勉強自己。

「我平常不是會在意數字的人。」大谷翔平賽後表示說：「但當數字這麼接近，我也很想看看如果達成規定打席跟局數時，會是什麼感覺，我覺得我學到很多。」

投手大谷今年先發28場、打者翔平則出賽157場，先發場次、投球局數、打擊出賽場數、打席數，四項數據都是天使隊最高，能夠達標規定局數、打席數，大谷表示：「這代表能夠穩定出賽，過程中也沒有勉強自己，我想這不是勉強自己能辦到的，反而會搞壞身體。」

不過大谷翔平今天投完5局才用了69球就退場，丟掉1分也沒遇到太大亂流，原因是手指水泡問題又浮現，代理總教練尼文（Phil Nevin）決定不要勉強，「前4局完全比賽，以為又要見證歷史，但還是今年很棒的收尾，球界也看到他的特別，當他上場時，你會期待有什麼事情要發生。」

大谷今年的表現讓他在美聯MVP競爭上與洋基隊賈吉（Aaron Judge）相提並論，他自己認為今年整體表現比去年更好，「但我想進入季後賽，現在應該要開始準備了，但今年並非如此，希望明年可以如願。」

天使隊與大谷翔平提前簽下1年3000萬美元（約台幣9.6億）合約，避免明年的薪資仲裁，大谷說：「很開心提早確認跟球隊的關係，明年也想要繼續加油。」至於是否會延長合約？大谷表示目前還沒有談到這一塊。

大谷翔平 天使 賈吉

延伸閱讀

MLB／二刀流頂峰！大谷翔平寫史上第一紀錄 天使最操

MLB／大谷翔平遭球吻哎一聲 幸不影響明日先發挑戰史詩紀錄

3000萬美元年薪 大谷翔平長約均價不能再低了

MLB／大谷翔平提前續約原因 日媒稱為了專心備戰經典賽

相關新聞

MLB／二刀流頂峰！大谷翔平寫史上第一紀錄 天使最操

天使隊「二刀流」大谷翔平在球季最後一戰登板，5局失1分的成績雖然讓他多添1敗，但更重要的是集齊規定局數，成為史上第一位規...

MLB／賈吉拚三冠王機會渺茫 洋基教頭乾脆讓他坐板凳

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天改寫美聯單季最多轟紀錄，今天例行賽最後一戰未上場，確定以62轟結束球季，...

MLB／賈吉62轟破美聯紀錄 客場球迷也喊MVP

洋基隊傳奇球星馬里斯維持61年的單季61轟紀錄，昨天終被打破，「法官」賈吉對遊騎兵隊雙重賽第2戰，在1局上首打席敲出本季...

MLB／想要！大谷翔平完成投打規定達標 盼明年打季後賽

天使隊日籍好手大谷翔平今年「二刀流」極致展現，投了166局、打了666打席，「規定局數、規定打席數」雙雙達標，成為大聯盟...

MLB／大谷翔平遭球吻哎一聲 幸不影響明日先發挑戰史詩紀錄

天使今（5）日作客運動家，3局上輪到日籍球星大谷翔平打擊時，被運動家先發投手砸中右手臂，蹲在地上一會兒才緩過來，所幸最後無大礙，不過他今天4次打擊都沒有敲出安打，中止連續18場敲安打紀錄。 大谷

MLB／帝國大廈點燈62秒賀賈吉62轟 基特、沙胖也獻祝福

今（5）日「法官」賈吉（Aaron Judge）在雙重賽第二戰，首局首打席就敲出本季第62轟，寫下美聯單季最多全壘打新紀錄，為了慶祝新突破，紐約知名地標帝國大廈亮燈62秒慶賀、洋基許多退休球星也紛紛發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。