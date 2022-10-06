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MLB／旅美8年來變動最大一年 張育成本季最後打席選到保送

中央社／ 紐約5日專電
旅美棒球好手張育成今天在大聯盟例行賽季最終戰替補上陣，獲保送上壘且得分，也是本季最後打席。 美聯社
旅美棒球好手張育成今天在大聯盟例行賽季最終戰替補上陣，獲保送上壘且得分，也是本季最後打席。 美聯社

旅美棒球好手張育成今天在大聯盟例行賽季最終戰替補上陣，獲保送上壘且得分，所屬波士頓紅襪終場6比3力克坦帕灣光芒隊，以主場3連戰橫掃光芒結束戰績欠佳的一季。

張育成7局上登場，接替賽季結束後可能離隊的柏格茨（Xander Bogaerts）鎮守游擊。8局下，紅襪4比3領先，張育成在隊友安打上壘後仔細選球，獲四壞保送。

紅襪打線把握光芒後援投手亞卡邦尼斯（JimmyYacabonis）控球不穩，之後再選到兩次保送，擠回一分。阿洛尤（Christian Arroyo）接著敲出安打，送回三壘上的張育成，張育成替紅襪攻下賽季最後一分。

巧合的是，去年10月3日，張育成身披克里夫蘭印地安人隊（本季更名為守護者）戰袍在例行賽季最終戰5局上轟出一發2分砲，也攻下球隊賽季最後一分。

今年是27歲的張育成第4個大聯盟賽季，也是他旅美8年多來變動最大的一年。

張育成上季破繭而出，但今年季初感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）缺陣近一個月，5月底被守護者指定讓渡（DFA）後交易到匹茲堡海盜隊，一個月後又遭DFA，7月上旬加入光芒，待了兩個月再遭DFA，紅襪9月中旬從光芒讓渡名單挑走他。

張育成本季出賽69場，168個打數敲出35支安打，包括6支二壘安打、4發全壘打，15分打點，打擊率2成08，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）0.604。

與上季相比，角色為內野工具人的張育成本季出賽更不穩定，長打明顯減少。相同之處是上半季打擊低迷，明星賽後明顯回溫。

張育成9月效力光芒時擊出大聯盟生涯第100支安打，成為首位達成這項里程碑的台灣打者。身為大聯盟本季唯一台灣球員的他之後去向未定，明年世界棒球經典賽（WBC）是否效力中華隊，能否追上前輩胡金龍、林子偉邁入第5個大聯盟賽季，都有待解答。

紅襪本季投打戰力欠佳，戰績78勝84敗在美國聯盟東區墊底，2018年拿下世界冠軍後，近4季第3度未打進季後賽。但紅襪賽季最後一個系列賽橫掃光芒，光芒在美聯外卡賽對上守護者前苦吞5連敗。

張育成 光芒

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