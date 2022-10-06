MLB／賈吉拚三冠王機會渺茫 洋基教頭乾脆讓他坐板凳

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天改寫美聯單季最多轟紀錄，今天例行賽最後一戰未上場，確定以62轟結束球季，洋基終場2：4不敵遊騎兵隊，無法達到100勝。

賈吉昨天賽後打擊率3成11，在美聯排名第2，落後雙城隊阿拉斯（Luis Arraez）的3成15，競爭美聯三冠王頗有難度；阿拉斯今天對白襪隊1打數1安打、被保送兩次，打擊率升至3成16，抱回生涯首座美聯打擊王，賈吉62轟、131分打點奪下雙冠王。

洋基對遊騎兵吞下2連敗，本季99勝63敗收工，未能繼道奇111勝、太空人106勝、勇士和大都會隊101勝後，成為第5支百勝球隊，目前全力備戰季後賽，11日起將在分區系列賽迎戰光芒、守護者（外卡戰）的勝隊。

洋基、遊騎兵最後一戰吸引28056人觀戰，比賽打到9局上，不少球迷高喊「我們要賈吉」，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）完全沒有讓他上場的想法。

布恩賽前就表明態度，除非賈吉有機會爭取三冠王，才會讓他上場，不過隨著阿拉斯確定拿下打擊王，賈吉從頭到尾坐板凳。