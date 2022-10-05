MLB／大谷翔平遭球吻哎一聲 幸不影響明日先發挑戰史詩紀錄
天使今（5）日作客運動家，3局上輪到日籍球星大谷翔平打擊時，被運動家先發投手砸中右手臂，蹲在地上一會兒才緩過來，所幸最後無大礙，不過他今天4次打擊都沒有敲出安打，中止連續18場敲安打紀錄。
大谷翔平今日先發第三棒指定打擊，在三局上第二個打席面對運動家先發投手厄文（Cole Irvin），第一球就遭球吻，84英里（約136公里）的變速球直接砸中右上臂，他哎了一聲立刻退出打擊區並蹲下來，直到防護員上場關心後才起身向一壘走去。
所幸最後大谷翔平並無大礙，上壘後還跟一壘手有說有笑，並且還向投手比讚示意沒事。雖然他比賽中還是多次活動手臂自己檢查狀況，不過根據日媒《Sponichi Annex》報導，因為大谷的手臂上有配戴護具，不用太過擔心，經檢查後也不會影響明日的先發。
明（6）日是天使對上運動家三連戰的最後一場，同時也是2022球季天使最後一場例行賽，大谷預計在這場比賽中掛帥先發，本季他先發出賽27場，拿下15勝8敗，吃了161局防禦率2.35，只差1局即完成年度規定投球162局。
打擊部分他出賽156場，582打數中敲出159支安打包含34發全壘打，打擊率2成74，已經達到規定的502打席，有望成為第一位大聯盟史上「符合年度規定投球局數和規定打席」的選手。此外他與洋基「法官」賈吉的年度MVP之爭，也是球迷關注的焦點。
Oh No Sho 😲✅— Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2022年10月5日
Shohei Ohtani gets hit by pitch on his throwing arm in the third inning against the Oakland Athletics. Checked by trainer and remains in game with smile. Ohtani scheduled to pitch in final game tomorrow.🏋️♂️
Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP pic.twitter.com/J5bc8jRDgl
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