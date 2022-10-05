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MLB／大谷翔平遭球吻哎一聲 幸不影響明日先發挑戰史詩紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平遭球吻。 美聯社
大谷翔平遭球吻。 美聯社

天使今（5）日作客運動家，3局上輪到日籍球星大谷翔平打擊時，被運動家先發投手砸中右手臂，蹲在地上一會兒才緩過來，所幸最後無大礙，不過他今天4次打擊都沒有敲出安打，中止連續18場敲安打紀錄。

大谷翔平今日先發第三棒指定打擊，在三局上第二個打席面對運動家先發投手厄文（Cole Irvin），第一球就遭球吻，84英里（約136公里）的變速球直接砸中右上臂，他哎了一聲立刻退出打擊區並蹲下來，直到防護員上場關心後才起身向一壘走去。

所幸最後大谷翔平並無大礙，上壘後還跟一壘手有說有笑，並且還向投手比讚示意沒事。雖然他比賽中還是多次活動手臂自己檢查狀況，不過根據日媒《Sponichi Annex》報導，因為大谷的手臂上有配戴護具，不用太過擔心，經檢查後也不會影響明日的先發。

明（6）日是天使對上運動家三連戰的最後一場，同時也是2022球季天使最後一場例行賽，大谷預計在這場比賽中掛帥先發，本季他先發出賽27場，拿下15勝8敗，吃了161局防禦率2.35，只差1局即完成年度規定投球162局。

打擊部分他出賽156場，582打數中敲出159支安打包含34發全壘打，打擊率2成74，已經達到規定的502打席，有望成為第一位大聯盟史上「符合年度規定投球局數和規定打席」的選手。此外他與洋基「法官」賈吉的年度MVP之爭，也是球迷關注的焦點。

大谷翔平

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