MLB／帝國大廈點燈62秒賀賈吉62轟 基特、沙胖也獻祝福

今（5）日「法官」賈吉（Aaron Judge）在雙重賽第二戰，首局首打席就敲出本季第62轟，寫下美聯單季最多全壘打新紀錄，為了慶祝新突破，紐約知名地標帝國大廈亮燈62秒慶賀、洋基許多退休球星也紛紛發文祝賀。

為了紀念這個「紀錄之夜」，紐約知名地標帝國大廈特別亮燈62秒，以呼應賈吉創紀錄的62轟。此外，在今日達成新紀錄的還有投手柯爾（Gerrit Cole），一局下投出突破洋基隊史紀錄的單季249次三振，並將紀錄推高至257次。

We’re sparkling in @Yankees pinstripes for 62 seconds to celebrate @TheJudge44’s 62nd home run pic.twitter.com/enZuuX4uGD — Empire State Building (@EmpireStateBldg) 2022年10月5日

除了帝國大廈外，許多退休的球星也紛紛發文送上祝福，如「隊長」基特（Derek Jeter）、「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）。基特寫下「恭喜！接下來等季後賽了！」，沙巴西亞則是用「法官」的表情符號拼成62字樣。

Congrats @TheJudge44 on 62! Postseason next!!! — Derek Jeter (@derekjeter) 2022年10月5日

pic.twitter.com/yd4ouugqVq — CC Sabathia (@CC_Sabathia) 2022年10月5日

雖然過去索沙（Sammy Sosa）、麥奎爾（Mark McGwire） 和邦茲（Barry Bonds）在國聯都有超過62發全壘打的表現，但三人都曾捲入禁藥爭議，因此這次賈吉的62轟，包含原美聯紀錄保持人馬里斯的兒子，以及有些球迷心裡才是「真的」全壘打王。