快訊

消防員抓罕見白蛇合照被咬險喪命 主張「因公受傷」求償40萬卻被駁

學生遴選委員要求辭鴻海獨董 台大校長候選人郭大維回應了

MLB／帝國大廈點燈62秒賀賈吉62轟 基特、沙胖也獻祝福

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉轟出破美聯紀錄的第62轟，紐約帝國大廈也點燈62秒慶賀。 美聯社
賈吉轟出破美聯紀錄的第62轟，紐約帝國大廈也點燈62秒慶賀。 美聯社

今（5）日「法官」賈吉（Aaron Judge）在雙重賽第二戰，首局首打席就敲出本季第62轟，寫下美聯單季最多全壘打新紀錄，為了慶祝新突破，紐約知名地標帝國大廈亮燈62秒慶賀、洋基許多退休球星也紛紛發文祝賀。

為了紀念這個「紀錄之夜」，紐約知名地標帝國大廈特別亮燈62秒，以呼應賈吉創紀錄的62轟。此外，在今日達成新紀錄的還有投手柯爾（Gerrit Cole），一局下投出突破洋基隊史紀錄的單季249次三振，並將紀錄推高至257次。

除了帝國大廈外，許多退休的球星也紛紛發文送上祝福，如「隊長」基特（Derek Jeter）、「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）。基特寫下「恭喜！接下來等季後賽了！」，沙巴西亞則是用「法官」的表情符號拼成62字樣。

雖然過去索沙（Sammy Sosa）、麥奎爾（Mark McGwire） 和邦茲（Barry Bonds）在國聯都有超過62發全壘打的表現，但三人都曾捲入禁藥爭議，因此這次賈吉的62轟，包含原美聯紀錄保持人馬里斯的兒子，以及有些球迷心裡才是「真的」全壘打王。

賈吉 洋基 基特

相關新聞

MLB／鬆了一口氣！賈吉敲62轟感受榮耀：大家能坐著看球了

趕在球季倒數第2場比賽敲出本季第62轟，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）打破美聯全壘打紀錄後，直呼：「終於鬆...

MLB／賈吉62轟、柯爾257K雙破紀錄 洋基王牌：有點不真實

今（5）日洋基對上遊騎兵的雙重賽第二戰屢屢破紀錄，先有「法官」賈吉（Aaron Judge）美聯最多的單季62轟，後有先發投手柯爾（Gerrit Cole）單場9K、本季累積257次三振刷新洋基隊史紀

MLB／例行賽剩最後一天 季後賽對戰組合已提前出爐！

大聯盟2022年例行賽還有最後一天，不過戰績已大致底定，兩聯盟的對戰組合也正式出爐，道奇與太空人將是國聯與美聯第一種子，免打外卡系列賽，而聯盟第一的道奇到世界大賽都將想有主場優勢。 由於今年季後

MLB／大谷翔平遭球吻哎一聲 幸不影響明日先發挑戰史詩紀錄

天使今（5）日作客運動家，3局上輪到日籍球星大谷翔平打擊時，被運動家先發投手砸中右手臂，蹲在地上一會兒才緩過來，所幸最後無大礙，不過他今天4次打擊都沒有敲出安打，中止連續18場敲安打紀錄。 大谷

MLB／帝國大廈點燈62秒賀賈吉62轟 基特、沙胖也獻祝福

今（5）日「法官」賈吉（Aaron Judge）在雙重賽第二戰，首局首打席就敲出本季第62轟，寫下美聯單季最多全壘打新紀錄，為了慶祝新突破，紐約知名地標帝國大廈亮燈62秒慶賀、洋基許多退休球星也紛紛發

MLB／今日戰績表 大谷斷連18場安打還挨觸身球幸無大礙

MLB今日戰績表 洋基 5:4 遊騎兵 皇家 3:5 守護者 老虎 6:7(10局) 水手 紅雀 8:7(10局) 海盜 勇士 2:1 馬林魚 小熊 2:3 紅人 藍鳥 vs. 金鶯 (

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。