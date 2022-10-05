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MLB／賈吉62轟、柯爾257K雙破紀錄 柯爾：有點不真實

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾（Gerrit Cole）投出本季257次三振，突破洋基隊史紀錄。 美聯社
柯爾（Gerrit Cole）投出本季257次三振，突破洋基隊史紀錄。 美聯社

今（5）日洋基對上遊騎兵的雙重賽第二戰屢屢破紀錄，先有「法官」賈吉（Aaron Judge）美聯最多的單季62轟，後有先發投手柯爾（Gerrit Cole）單場9K、本季累積257次三振刷新洋基隊史紀錄。

雙重賽第二戰首局首打席，賈吉抓遊騎兵先發投手提諾柯（Jesus Tinoco）一顆滑球，直接扛出左外野大牆，完成破美聯紀錄的單季62轟，而同樣留名歷史的苦主提諾柯表示自己就是勇敢對決：「這就是比賽的一部分，我向他發起了挑戰，而他擊出了全壘打」。

此外同樣寫下新紀錄的還有洋基的當家王牌柯爾（Gerrit Cole），一局下就送出1次三振，以單季249次三振打破洋基隊史紀錄，此戰中他共投出9次三振，把紀錄推高至257K。賽後這位洋基王牌則說：「有點不真實，今天是歷史難忘的一夜，很高興我能和隊友分享這個喜悅」。

柯爾今天主投6局，被打出6支安打掉3分，並送出9次三振，剛好符合優質先發的標準，可惜雖有賈吉的第62轟加持，但打擊砲火仍不足，洋基終場仍以3:2輸掉第二戰。

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