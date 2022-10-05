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綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

MLB／今日戰績表 大谷斷連18場安打還挨觸身球幸無大礙

聯合新聞網／ 整理
大谷今日無安打中斷連18場安打個人生涯最長紀錄，比賽中還挨觸身球，幸好無大礙不影響明日先發。 路透社
大谷今日無安打中斷連18場安打個人生涯最長紀錄，比賽中還挨觸身球，幸好無大礙不影響明日先發。 路透社

MLB今日戰績表

洋基 5:4 遊騎兵

皇家 3:5 守護者

老虎 6:7(10局) 水手

紅雀 8:7(10局) 海盜

勇士 2:1 馬林魚

小熊 2:3 紅人

藍鳥 vs. 金鶯 (因雨延賽)

國民 2:4 大都會

光芒 0:6 紅襪

響尾 0:3 釀酒人

洋基 2:3 遊騎兵(雙重戰)

費城人 0:10 太空人

雙城 3:8 白襪

天使 1:2(10局) 運動家

老虎 6:9 水手(雙重戰)

巨人 2:6 教士

洛磯 5:2 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 藍鳥 vs. 金鶯

04:00 天使 vs. 運動家 (愛爾達體育1台D_Live)

04:05 洋基 vs. 遊騎兵

04:05 紅雀 vs. 海盜

04:05 藍鳥 vs. 金鶯(雙重戰)

04:10 光芒 vs. 紅襪

04:10 雙城 vs. 白襪

04:10 皇家 vs. 守護者

04:10 響尾蛇 vs. 釀酒人

04:10 老虎 vs. 水手

04:10 小熊 vs. 紅人

04:10 費城人 vs. 太空人

04:10 國民 vs. 大都會

04:10 巨人 vs. 教士

04:10 勇士 vs. 馬林魚

04:20 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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