MLB／今日戰績表 大谷斷連18場安打還挨觸身球幸無大礙
MLB今日戰績表
洋基 5:4 遊騎兵
皇家 3:5 守護者
老虎 6:7(10局) 水手
紅雀 8:7(10局) 海盜
勇士 2:1 馬林魚
小熊 2:3 紅人
藍鳥 vs. 金鶯 (因雨延賽)
國民 2:4 大都會
光芒 0:6 紅襪
響尾蛇 0:3 釀酒人
洋基 2:3 遊騎兵(雙重戰)
費城人 0:10 太空人
雙城 3:8 白襪
天使 1:2(10局) 運動家
老虎 6:9 水手(雙重戰)
巨人 2:6 教士
洛磯 5:2 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 藍鳥 vs. 金鶯
04:00 天使 vs. 運動家 (愛爾達體育1台D_Live)
04:05 洋基 vs. 遊騎兵
04:05 紅雀 vs. 海盜
04:05 藍鳥 vs. 金鶯(雙重戰)
04:10 光芒 vs. 紅襪
04:10 雙城 vs. 白襪
04:10 皇家 vs. 守護者
04:10 響尾蛇 vs. 釀酒人
04:10 老虎 vs. 水手
04:10 小熊 vs. 紅人
04:10 費城人 vs. 太空人
04:10 國民 vs. 大都會
04:10 巨人 vs. 教士
04:10 勇士 vs. 馬林魚
04:20 洛磯 vs. 道奇
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言