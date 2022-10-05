MLB／今日戰績表 大谷斷連18場安打還挨觸身球幸無大礙

大聯盟2022年例行賽還有最後一天，不過戰績已大致底定，兩聯盟的對戰組合也正式出爐，道奇與太空人將是國聯與美聯第一種子，免打外卡系列賽，而聯盟第一的道奇到世界大賽都將想有主場優勢。 由於今年季後

2022-10-05 17:12