MLB／例行賽剩最後一天 季後賽對戰組合已提前出爐！

大聯盟2022年例行賽還有最後一天，不過戰績已大致底定，兩聯盟的對戰組合也正式出爐，道奇與太空人將是國聯與美聯第一種子，免打外卡系列賽，而聯盟第一的道奇到世界大賽都將想有主場優勢。

由於今年季後賽改制，首輪增加一組外卡戰組合，並取消一戰定生死的驟死戰、改為3戰2勝制，戰績最好的兩個分區冠軍直接晉級分區系列賽，另外兩組外卡戰分別由戰績最差的分區冠軍對決外卡三球隊，另一組則由外卡一與外卡二球隊強碰。

大聯盟2022季後賽對戰組合出爐。圖截自MLB官方Twitter

先來看美聯部分，西區冠軍太空人以105勝56敗拿下第1種子，首輪系列賽將以逸待勞，對手將是外卡第1的藍鳥或外卡第2的水手。另一組外卡戰組合為外卡第三的光芒，要和中區冠軍守護者一決高下，勝出球隊將和第2種子美東龍頭洋基進行分區系列賽。

國聯方面，勇士今日擊敗馬林魚後自力封王、連五年稱霸國聯東區，接下來將對決國聯中區龍頭紅雀或是外卡第三的費城人。至於大都會在今天達成單季百勝，領先大半季卻在季末遭勇士翻盤，悲情的只能從外卡戰打起，對手為外卡第二的教士，勝者將和第1種子道奇爭對決爭取國聯冠軍賽門票。

兩聯盟外卡系列戰預計於週五進行到週日，詳細賽程尚未公佈。