MLB／鬆了一口氣！賈吉敲62轟感受榮耀：大家能坐著看球了

趕在球季倒數第2場比賽敲出本季第62轟，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）打破美聯全壘打紀錄後，直呼：「終於鬆了口氣。」

今年賽季隨著賈吉不斷堆高全壘打數字，何時能夠追平甚至超越馬里斯（Roger Maris）的單季61轟紀錄，成為媒體追逐焦點，今天他終於達陣，在對遊騎兵隊雙重賽的第2戰，首局首打席就開轟，雖然洋基隊最終以2：3輸球，但賽後媒體還是圍繞著賈吉。

「真的是鬆了一大口氣。」賈吉說：「我想現在大家可以好好坐著看球了，過程中當然是很有趣，能夠有機會挑戰紀錄，還有隊友的幫助，以及家人一直以來的支持，這一切的一切，只能說是無上的榮耀。」

賈吉開轟後，隊友聚在本壘板旁迎接他的回來，他也脫下球帽向遊騎兵主場球迷致意，1局下上場守備時再次獲得全場鼓掌致意，甚至下一個打席站上打擊區，更響起「MVP」的歡呼聲。

賈吉在客場破紀錄還是受到全場球迷歡呼。 美聯社

對於自己在客場獲得如此禮遇，賈吉說：「感覺很超現實，就像那時候在多倫多（敲出61轟）一樣，感覺非常棒。」他也開玩笑說，隊友也可以放鬆一下。

賈吉也終於可以休息，2局上遭到三振後，2局下就被換下場，總結2打數1安打，1分打點，史丹頓（Giancarlo Stanton）4局上的陽春砲雖然幫助洋基隊領先，但遊騎兵隊靠著4局下塔瓦拉斯（Leody Taveras）的2分砲超前。