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MLB／為搶賈吉62轟紀錄球跌落看台 美媒：至少值200萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
球迷紛紛爭奪賈吉（Aaron Judge）的第62轟球。 美聯社
球迷紛紛爭奪賈吉（Aaron Judge）的第62轟球。 美聯社

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今日敲出破美聯新紀錄的62轟，為了撿到這顆紀錄球，有觀眾從外野看台跌落，最後由幸運球迷尤曼斯接到（Cory Youmans），對於這顆的後續處理他則表示「我還沒想好」，此球被預估至少值200萬美元。

賈吉終於敲出破美聯紀錄的第62轟。 路透社
賈吉終於敲出破美聯紀錄的第62轟。 路透社

賈吉在今日對上遊騎兵的雙重賽第二場，在一局上首打席就咬中一顆紅中滑球，扛出左外野大牆，球迷紛紛爭奪這顆紀錄球，有球迷為了搶球翻過外野護欄，卻不慎跌落，最後是由幸運球迷尤斯曼用手套接到。

尤斯曼戴著遊騎兵隊的帽子，坐在左外野第一排的位置，後續被問到如何處理這顆球的時候他回答「這是個好問題，我還沒想到」。後來被問到要還給賈吉或者保留時，尤曼斯仍回答：「我不知道」。

由於平紀錄的61轟是掉在藍鳥牛棚區，並沒有被球迷撿到，因此這顆破紀錄的62轟更顯珍貴，美媒估計至少值200萬美元（約台幣6333萬）。

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