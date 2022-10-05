MLB／最多落後大都會10.5場 勇士起義成功連5年在國東封王

康崔拉斯（William Contreras）的一支超前安打，幫助勇士隊今天以2：1險勝馬林魚隊，完成連續五年登上國聯東區王座的壯舉，踏上衛冕世界大賽冠軍之路，也把領先大半球季的大都會隊擠到外卡去。

今年6月初，勇士隊還落後大都會隊10.5場勝差，8月5場對戰更輸了4場，然而進入10月本季的最後一次系列賽，勇士完成三連勝橫掃，反而成功超車登頂國聯東區，今天賽前只要勇士贏球或大都會輸球就可確定封王。

大都會賽事還沒打完，勇士就已經確定拿下勝利，5局上兩隊1：1平手，康崔拉斯在2出局、三壘有人時，敲出適時一擊，將比數超前。

勇士隊先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）5局7K，僅因4局下被桑契斯（Jesus Sanchez）敲出陽春砲失1分，1分領先交棒給牛棚，4人合力守成，終結者簡森（Kenley Jansen）三上三下關門，手下個人本季第41次救援成功。

勇士隊去年才奪得世界大賽冠軍，終結自1995年以來的乾旱期，今年雖然少了明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman），依舊重回季後賽，而且單季101勝也是自2003年（101勝61敗）來最多，去年勇士例行賽戰績是88勝73敗。