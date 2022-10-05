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MLB／62轟！賈吉超越馬里斯 新美聯全壘打王誕生
維持了61年的61轟紀錄，在今天被打破。洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天作客遊騎兵隊，在1局上首打席就敲出本季第62發全壘打，成為新任美聯全壘打紀錄保持人。
賈吉9月29日在藍鳥主場敲出本季第61轟，但接下來回到洋基主場後，反而熄火了3場，移師遊騎兵隊的第1天也未開轟，今天洋基隊與遊騎兵打雙重賽，第1戰也沒敲全壘打。
雙重賽第二場也是洋基賽季倒數第2戰，賈吉繼續擔任第1棒右外野手尋求紀錄，結果首局首打席的全壘打，終結了漫長等待，將右投提諾柯（Jesus Tinoco）一顆投到紅中的88.4哩滑球，敲出左外野全壘打牆。
這發全壘打讓賈吉超越了洋基隊前輩馬里斯（Roger Maris）在1961年締造的單季61轟紀錄，目前只剩下邦茲（Barry Bonds）的73轟、麥奎爾（Mark McGwire）的70與65轟、索沙（Sammy Sosa）的66與64與63轟，三人單季全壘打數排在賈吉前面。
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