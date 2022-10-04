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MLB／不讓塞維里諾挑戰無安打比賽 洋基教頭布恩這樣解釋

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基投手塞維里諾。 美聯社
洋基投手塞維里諾。 美聯社

已經取得美聯東區冠軍的龍頭洋基今天客場迎戰遊騎兵，焦點原本都在賈吉（Aaron Judge）第62轟何時出來時，但洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）今天跳出來搶走鎂光燈，主投7局無安打，不過提前被換下來，無緣挑戰紀錄，賽後他也表示覺得自己絕對能挑戰成功。

近期才從傷兵名單歸隊的40號王牌塞維里諾，今天的比賽中僅在第三局保送跑者上壘，隨即策動雙殺，接著到七局結束都沒有讓打者有機會上到壘包。

第七局結束後總教練布恩（Aaron Boone）攔下他，雙手擺在他身上，告訴他今天表現已經很好了，該退場了，儘管當下塞維里諾面露不悅，但還是服從了教練的安排。

賽後媒體問到他如果沒有換下場，有機會達成無安打比賽嗎，塞維里諾想都沒想表示：「1000 ％」，展現出自己的霸氣，隨即也表示能夠接受教練安排，畢竟接下來要進行的季後賽才是最重要的，必須到季後賽時持續保持良好的狀態。

這場比賽是傷癒歸隊的塞維里諾第三場出賽，賽前球團就有設定用球90球，7局投完時他用球數已達94球，布恩受訪時說道完成無安打的話可能要用到120-130球，我們不打算讓剛傷癒的球員這樣冒險，自己對於這個決定並沒有過多的苦惱。

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