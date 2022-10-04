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MLB／被馬林魚K得滿頭包 衛冕軍勇士分區封王停在M1

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士三壘手萊利。 美聯社
勇士三壘手萊利。 美聯社

勇士慘遭完封，錯過國聯東區封王機會。 美聯社
勇士慘遭完封，錯過國聯東區封王機會。 美聯社

勇士上個系列賽成功橫掃大都會，將封王魔術數字降為M1，只要再贏一場就能連續5年在國聯東區封王，不料今天作客馬林魚打線熄火，被馬林魚先發投手盧薩多（Jesus Luzardo）三振12次，球隊也0:4慘遭完封。

勇士再拿一勝就能順利封王，挾帶三連勝氣勢的他們，沒想到在1局下就受挫。馬林魚開路先鋒柏蒂（Jon Berti）率先安打上壘，第三棒的克魯茲（Bryan De La Cruz）再敲出二壘安打掃回第1分，隨後勇士二壘手阿西亞（Orlando Arcia）發生守備失誤，形成一、三壘有人，桑契斯（Jesus Sanchez）再補上二壘安打送回1分。

馬林魚克魯茲(左)。 美聯社
馬林魚克魯茲(左)。 美聯社

3局下克魯茲在壘上有人的情況下，將球送出右外野大牆，比分改寫為0:4，也是最終的比分。

勇士隊全場只敲出4支安打，還被馬林魚先發投手盧薩多繳出6局0失分12K的完美好投。盧薩多賽後表示，「我只是想著要給球隊獲勝的機會，在比賽中走得更遠。結果很棒，希望球隊能繼續贏球。」

馬林魚先發投手盧薩多狂飆12次三振。 美聯社
馬林魚先發投手盧薩多狂飆12次三振。 美聯社

對於打線熄火，勇士三壘手萊利（Austin Riley）表示，「我們只是一場沒得分，不需要恐慌，下一場比賽我們會討回來，鎖定冠軍。」勇士目前100勝60敗還剩2場比賽；大都會98勝61敗還剩3場比賽，由於對戰優勢，勇士只要再贏一場，或大都會再輸一場就能確定封王。

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