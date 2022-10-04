MLB／小葛雷諾開轟勝金鶯 藍鳥確定美聯外卡第一

藍鳥今日以5：1擊敗金鶯，同時水手3：4輸給老虎，藍鳥鎖定外卡第一，將在外卡系列賽中保有主場優勢。

今晚的比賽受到雨勢影響在8局下就裁定比賽，藍鳥外野手莫瑞菲德（Whit Merrifield）表示，「球場很濕，整晚都在下雨，但我們要適應各種情況，很高興我們做到了，並且贏下比賽。」莫瑞菲德本場比賽表現出色，單場3打數3安打2打點。

藍鳥外野手莫瑞菲德。 美聯社

除了莫瑞菲德有好表現外，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也敲出本季第32轟，先發投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）則是繳出6局5K只失1分的優質先發。

Should have moved it back further ¯\_(ツ)_/¯ #PLAKATA 💥 pic.twitter.com/vJy5bfNlri — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2022年10月3日

藍鳥獲勝，水手也以一分之差不敵老虎，因此確定由藍鳥奪下美聯外卡第一。但由於目前水手僅領先光芒1.5場，所以外卡系列賽的對手尚未確定。獲得外卡第2的球隊將對上藍鳥；外卡第三則會面對美聯中區第一的守護者。