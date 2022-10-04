快訊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小S驚傳確診新冠！ 「小姐不熙娣」停錄一周

MLB／小葛雷諾開轟勝金鶯 藍鳥確定美聯外卡第一

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾敲出本季第32轟。 美聯社
小葛雷諾敲出本季第32轟。 美聯社

藍鳥今日以5：1擊敗金鶯，同時水手3：4輸給老虎，藍鳥鎖定外卡第一，將在外卡系列賽中保有主場優勢。

今晚的比賽受到雨勢影響在8局下就裁定比賽，藍鳥外野手莫瑞菲德（Whit Merrifield）表示，「球場很濕，整晚都在下雨，但我們要適應各種情況，很高興我們做到了，並且贏下比賽。」莫瑞菲德本場比賽表現出色，單場3打數3安打2打點。

藍鳥外野手莫瑞菲德。 美聯社
藍鳥外野手莫瑞菲德。 美聯社

除了莫瑞菲德有好表現外，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也敲出本季第32轟，先發投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）則是繳出6局5K只失1分的優質先發。

藍鳥獲勝，水手也以一分之差不敵老虎，因此確定由藍鳥奪下美聯外卡第一。但由於目前水手僅領先光芒1.5場，所以外卡系列賽的對手尚未確定。獲得外卡第2的球隊將對上藍鳥；外卡第三則會面對美聯中區第一的守護者。

相關新聞

MLB／季中炒掉吉拉迪 費城人闖季後賽終結4014天等待

歷時4014天、6任總教練、3任總管、893敗的血淚教訓，費城人隊的等待終於畫下句點，今天以3：0擊敗太空人隊後，確定收...

MLB／天使慘遭運動家大逆轉 大谷仍連18場安創個人新高

天使今日作客運動家主場，大谷翔平敲出二壘安打1分打點，連續18場敲出安打，打破個人紀錄，不過天使在延長賽被敲出再見安打，不敵運動家。 運動家3局下攻佔滿壘，天使投手山多瓦（Patrick San

MLB／普荷斯703轟出爐 紅雀9局連4保送葬送勝利超傻眼

這真的是待退之人的身手？42歲「生化人」普荷斯（Albert Pujols）今天再度開砲，第6局掃出兩分砲，幫助紅雀隊首...

MLB／前7局未被敲安 塞佛里諾迴避視線還是被總仔勸退

洋基隊今天全場2轟，但主人都不是「法官」賈吉（Aaron Judge），62轟之夜不在今晚，但球迷見證了一場極好投，塞佛...

MLB／台灣「囡仔」卡洛爾跑好快 敲三壘安只花10.75秒！

效力於響尾蛇隊的台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll），今日對釀酒人的比賽中展現過人速度，三壘安打只花10.75秒跑上壘包，超神跑速登上大聯盟官網。 We're panting ju

MLB／日媒捕捉大谷誘人肌肉線條 日網友喊「真是受不了了」

大谷翔平本季投球表現再進化，近日在握球時的肌肉線條也被日本媒體捕捉到，引起網友熱烈討論。 日媒《Full-Count》在推特上張貼大谷翔平賽前練習的照片，大谷翔平在準備投出指叉球的動作，展現出手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。