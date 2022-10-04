MLB／轉戰費城人終於進軍季後賽 哈波：代理教頭是關鍵

當費城人以22勝29負戰績開季時，隨即解雇了吉拉迪（Joe Girardi）時，所有人都不會想到他們能在今天結束11年的季後賽荒漠。

Zach Eflin gets the save and your 2022 Philadelphia Phillies are going to the playoffs!!! #RingTheBell pic.twitter.com/ctChC1DA8z — Inside the Phillies (@InsidePhilsFN) 2022年10月4日

先發投手諾拉（Aaron Nola）7局完美表現，以及開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）全壘打，帶領費城人贏下今天比賽，賽後受訪時施瓦伯表示，「這不是一個輕鬆的賽季，我們經歷了換教頭和陣中明星受傷，所有的人都說我們的賽季結束了，但唯有我們堅持著等到傷兵歸來，大家都對衝擊季後賽做出貢獻，這就是屬於我們衝進季後賽的意義。」

獲勝後球隊代理教頭湯姆森(Rob Thomson)，噴香檳前與球隊進行了喊話，「我們的目標還沒有完成，還差13場勝利，我們要一舉拿下世界大賽冠軍，恭喜大家，這些都是你們應得的。」隨後整個休息室開噴香檳，慶祝著他們睽違11年得來不易季後賽門票。

The Philadelphia Phillies have clinched a playoff birth for the first time since 2011 🍾



🎥: @Philliespic.twitter.com/FSCUZfQUcn — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) 2022年10月4日

兩屆MVP哈波（Bryce Harper）經歷了傷癒復出到幫助球隊取得季後賽資格也表示，「當我2019年與球隊簽約時，就說過可能需要個3至5年我們才會到達我們的目標，而我們現在也還沒到達，但現在是我們更接近目標的機會。」哈波也認為代理教頭是帶領他們扭轉局面的關鍵。

湯姆森也馬上表示很感謝哈波的讚美，他也表示年初只是打的不好，沒有發揮應有的實力，但內心始終堅信這個球隊會成功，而現在做到了，自己也只是碰巧在這一個時間進來。

費城人陣中一共有三名球員，在打了600場以上的職業比賽，終於將要在季後賽大展身手，分別是塞古拉（Jean Segura）1327場為最多另外瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也有1004場，霍斯金斯（Rhys Hoskins）則有666場。

這也是塞古拉的第11個大聯盟賽季，他總是懷疑著這一天什麼時候到來。他說感覺就像自己這輩子永遠進不了季後賽，在今天成功達陣後他也說道這是段漫長旅程，終於等到這個機會，季後賽機會保證不會輕易放過，要努力打出好表現。