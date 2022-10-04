快訊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小S驚傳確診新冠！ 「小姐不熙娣」停錄一周

MLB／轉戰費城人終於進軍季後賽 哈波：代理教頭是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人賽後狂歡 美聯社
費城人賽後狂歡 美聯社

當費城人以22勝29負戰績開季時，隨即解雇了吉拉迪（Joe Girardi）時，所有人都不會想到他們能在今天結束11年的季後賽荒漠。

先發投手諾拉（Aaron Nola）7局完美表現，以及開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）全壘打，帶領費城人贏下今天比賽，賽後受訪時施瓦伯表示，「這不是一個輕鬆的賽季，我們經歷了換教頭和陣中明星受傷，所有的人都說我們的賽季結束了，但唯有我們堅持著等到傷兵歸來，大家都對衝擊季後賽做出貢獻，這就是屬於我們衝進季後賽的意義。」

獲勝後球隊代理教頭湯姆森(Rob Thomson)，噴香檳前與球隊進行了喊話，「我們的目標還沒有完成，還差13場勝利，我們要一舉拿下世界大賽冠軍，恭喜大家，這些都是你們應得的。」隨後整個休息室開噴香檳，慶祝著他們睽違11年得來不易季後賽門票。

兩屆MVP哈波（Bryce Harper）經歷了傷癒復出到幫助球隊取得季後賽資格也表示，「當我2019年與球隊簽約時，就說過可能需要個3至5年我們才會到達我們的目標，而我們現在也還沒到達，但現在是我們更接近目標的機會。」哈波也認為代理教頭是帶領他們扭轉局面的關鍵。

湯姆森也馬上表示很感謝哈波的讚美，他也表示年初只是打的不好，沒有發揮應有的實力，但內心始終堅信這個球隊會成功，而現在做到了，自己也只是碰巧在這一個時間進來。

費城人陣中一共有三名球員，在打了600場以上的職業比賽，終於將要在季後賽大展身手，分別是塞古拉（Jean Segura）1327場為最多另外瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也有1004場，霍斯金斯（Rhys Hoskins）則有666場。

這也是塞古拉的第11個大聯盟賽季，他總是懷疑著這一天什麼時候到來。他說感覺就像自己這輩子永遠進不了季後賽，在今天成功達陣後他也說道這是段漫長旅程，終於等到這個機會，季後賽機會保證不會輕易放過，要努力打出好表現。

相關新聞

MLB／季中炒掉吉拉迪 費城人闖季後賽終結4014天等待

歷時4014天、6任總教練、3任總管、893敗的血淚教訓，費城人隊的等待終於畫下句點，今天以3：0擊敗太空人隊後，確定收...

MLB／天使慘遭運動家大逆轉 大谷仍連18場安創個人新高

天使今日作客運動家主場，大谷翔平敲出二壘安打1分打點，連續18場敲出安打，打破個人紀錄，不過天使在延長賽被敲出再見安打，不敵運動家。 運動家3局下攻佔滿壘，天使投手山多瓦（Patrick San

MLB／普荷斯703轟出爐 紅雀9局連4保送葬送勝利超傻眼

這真的是待退之人的身手？42歲「生化人」普荷斯（Albert Pujols）今天再度開砲，第6局掃出兩分砲，幫助紅雀隊首...

MLB／前7局未被敲安 塞佛里諾迴避視線還是被總仔勸退

洋基隊今天全場2轟，但主人都不是「法官」賈吉（Aaron Judge），62轟之夜不在今晚，但球迷見證了一場極好投，塞佛...

MLB／台灣「囡仔」卡洛爾跑好快 敲三壘安只花10.75秒！

效力於響尾蛇隊的台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll），今日對釀酒人的比賽中展現過人速度，三壘安打只花10.75秒跑上壘包，超神跑速登上大聯盟官網。 We're panting ju

MLB／日媒捕捉大谷誘人肌肉線條 日網友喊「真是受不了了」

大谷翔平本季投球表現再進化，近日在握球時的肌肉線條也被日本媒體捕捉到，引起網友熱烈討論。 日媒《Full-Count》在推特上張貼大谷翔平賽前練習的照片，大谷翔平在準備投出指叉球的動作，展現出手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。