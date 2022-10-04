MLB／天使慘遭運動家大逆轉 大谷仍連18場安創個人新高

天使今日作客運動家主場，大谷翔平敲出二壘安打1分打點，連續18場敲出安打，打破個人紀錄，不過天使在延長賽被敲出再見安打，不敵運動家。

運動家3局下攻佔滿壘，天使投手山多瓦（Patrick Sandoval）在滿壘時投出一顆離譜的壞球，還好捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）展現「魚躍式」神技救下這球，這局也順利守下。

Patrick Sandoval stumbled on something and Logan O'Hoppe saved a run. pic.twitter.com/3o9dd5qsjh — Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) 2022年10月4日

天使4局上靠著瓦德（Taylor Ward）擊出二壘安打發動攻勢，兩保送形成滿壘後，歐戴爾（Jo Adell）再擊出適時安打帶回2分。5局上天使攻勢再起，索托（Livan Soto）率先安打，大谷翔平掃出初速117.2英里（約189公里）的二壘安打，再下一城，瓦德也再度敲出二壘安打，送回大谷，將比數改寫為4:0。

沒想到領先天使遭到運動家大逆轉，8局下被連續3安追回2分，9局下再度被攻佔滿壘，運動家這次沒有錯過機會，布朗（Seth Brown）擊出安打掃回2分，比賽進入延長賽。10局下運動家坎普（Tony Kemp）敲出再見安打，天使最終就以4:5落敗。

Seth Brown ties it up in the 9th! pic.twitter.com/CAPQfMGPkF — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2022年10月4日

TONY KEMP IS THE MOMENT pic.twitter.com/LUVRcRkU1v — Oakland A's (@Athletics) 2022年10月4日

大谷翔平本場比賽4打數1安打1打點，吞下3次三振，賽後打擊率0.275。他連續18場安打，突破個人紀錄，但已經連20場沒有轟出全壘打。