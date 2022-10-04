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MLB／台灣「囡仔」卡洛爾跑好快 敲三壘安只花10.75秒！

聯合新聞網／ 綜合報導
台美混血棒球好手卡洛爾三壘安打只花了只花10.75秒。 路透社
台美混血棒球好手卡洛爾三壘安打只花了只花10.75秒。 路透社

效力於響尾隊的台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll），今日對釀酒人的比賽中展現過人速度，三壘安打只花10.75秒跑上壘包，超神跑速登上大聯盟官網。

卡洛爾今年8月底以頂級新秀之姿登上大聯盟，當時跑壘速度就被評為大聯盟頂尖水平，在今天面對釀酒人的比賽，5局上擊出中外野深遠飛球，從揮擊完放下球棒到站上三壘壘包，一共只花10.75秒，也是自2020年後最快速度的三壘打，聯盟也在官方推特上寫著：「光是用看的，就感覺到很喘」

值得一提的是卡洛爾在第九局遭遇一顆頭部觸身球，場面一度驚悚，所幸並無大礙，短暫倒地後他還是能自行起身上到壘包、並未退場，釀酒人在9下一舉追平比數，並在延長賽獲勝，不過他們的季後賽希望隨著費城人在客場靠著先發諾拉(Aaron Nola)好投擊敗美聯龍頭太空人破滅，「友愛之邦」搶下最後一張外卡門票，睽違11年再度重返季後賽戰場。

現年22歲的卡洛爾從小在美國長大，母親是台灣人後來移民至美國，父親則是美國人，他在2019首輪被響尾蛇相中，用3年時間登上大聯盟，出賽29場打擊三圍0.263/0.330/0.469符合期待，至於會不會在明年代表中華隊參加WBC經典賽，仍是球迷談論的一大焦點。

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