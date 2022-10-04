MLB／弗里曼兒子還是勇士迷！ 跳戰斧舞慶賀橫掃大都會
衛冕軍勇士隊在主場與大都會的「天王山」之戰中3戰橫掃了大都會，讓球隊很有機會以東區龍頭身份晉級季後賽，不只勇士球迷十分興奮，連道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）的小兒子也沒忘情老爸的前東家，在收看轉播時跟著勇士「戰斧歌」跳舞加油，力挺喜愛的球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）。
Freddie Freeman’s son, Charlie, with the @Braves chop out in LA. pic.twitter.com/0Tnmti5W1h— Brett Greenberg (@74Talk) 2022年10月3日
從小看著爸爸弗里曼打棒球的兒子查理（Charlie Freeman），除了在去年明星賽表示對教士塔提士（Fernando Tatis Jr.）的喜愛，近日勇士與大都會「割喉」系列賽更是化身頭號球迷大力支持，除了跟著轉播跳「戰斧舞」外，還會跟媽媽說「媽媽，我想看勇士隊贏球，因為我喜歡亞古納」，影片中的可愛模樣萌翻眾人。
在勇士體系待了14年，一路從菜鳥成長為巨星的弗里曼，去年與勇士一同奪得世界大賽冠軍後未與球隊達成續約，季後轉隊至道奇，成為球隊寫下隊史單季勝場紀錄的功臣之一；而勇士遞補他位置的歐森（Matt Olson），也在對大都會的3連戰火力大爆發，每場都開轟，率隊橫掃對手登上國聯東區第一，搶下分區冠軍機率高達98%，回頭來看這樣的結果對兩隊都是雙贏。
勇士若最後搶下國聯東區冠軍前進季後賽，將相當有機會與道奇在聯盟冠軍賽碰頭，屆時將會十分有趣，因為查理的爸媽就不得不跟他解釋，雖然屆時大家都會玩得很開心，但老爸有個令人羨慕的任務，就是必須打倒他的老朋友們前進世界大賽。
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