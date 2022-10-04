快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

核武列車開出、測試「末日武器」 專家：普亭在警告西方

MLB／弗里曼兒子還是勇士迷！ 跳戰斧舞慶賀橫掃大都會

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼本季轉戰道奇，但小兒子還是勇士迷。 路透社
弗里曼本季轉戰道奇，但小兒子還是勇士迷。 路透社

衛冕軍勇士隊在主場與大都會的「天王山」之戰中3戰橫掃了大都會，讓球隊很有機會以東區龍頭身份晉級季後賽，不只勇士球迷十分興奮，連道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）的小兒子也沒忘情老爸的前東家，在收看轉播時跟著勇士「戰斧歌」跳舞加油，力挺喜愛的球星亞古納Ronald Acuna Jr.）。

從小看著爸爸弗里曼打棒球的兒子查理（Charlie Freeman），除了在去年明星賽表示對教士塔提士（Fernando Tatis Jr.）的喜愛，近日勇士與大都會「割喉」系列賽更是化身頭號球迷大力支持，除了跟著轉播跳「戰斧舞」外，還會跟媽媽說「媽媽，我想看勇士隊贏球，因為我喜歡亞古納」，影片中的可愛模樣萌翻眾人。

在勇士體系待了14年，一路從菜鳥成長為巨星的弗里曼，去年與勇士一同奪得世界大賽冠軍後未與球隊達成續約，季後轉隊至道奇，成為球隊寫下隊史單季勝場紀錄的功臣之一；而勇士遞補他位置的歐森（Matt Olson），也在對大都會的3連戰火力大爆發，每場都開轟，率隊橫掃對手登上國聯東區第一，搶下分區冠軍機率高達98%，回頭來看這樣的結果對兩隊都是雙贏。

勇士若最後搶下國聯東區冠軍前進季後賽，將相當有機會與道奇在聯盟冠軍賽碰頭，屆時將會十分有趣，因為查理的爸媽就不得不跟他解釋，雖然屆時大家都會玩得很開心，但老爸有個令人羨慕的任務，就是必須打倒他的老朋友們前進世界大賽。

勇士 大都會 弗里曼 Ronald Acuna Jr. 亞古納

相關新聞

MLB／季中炒掉吉拉迪 費城人闖季後賽終結4014天等待

歷時4014天、6任總教練、3任總管、893敗的血淚教訓，費城人隊的等待終於畫下句點，今天以3：0擊敗太空人隊後，確定收...

MLB／前7局未被敲安 塞佛里諾迴避視線還是被總仔勸退

洋基隊今天全場2轟，但主人都不是「法官」賈吉（Aaron Judge），62轟之夜不在今晚，但球迷見證了一場極好投，塞佛...

MLB／普荷斯703轟出爐 紅雀9局連4保送葬送勝利超傻眼

這真的是待退之人的身手？42歲「生化人」普荷斯（Albert Pujols）今天再度開砲，第6局掃出兩分砲，幫助紅雀隊首...

MLB／達比修獲9月國聯最佳投手 大谷鬼神數據不敵藍鳥王牌

大聯盟官網今日公布9月最佳投手，教士日籍強投達比修有獲選國聯最佳投手，美聯則由藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）獲選，9月表現同樣出色的大谷翔平遺憾落選。 These pitchers dom

MLB／張育成本壘關鍵夾殺有功 助紅襪險勝前東家光芒

旅美棒球好手張育成今天替補上陣，比賽尾聲參與一次關鍵夾殺，在本壘前驚險解決代表追平分的跑者，助波士頓紅襪以4比3逆轉擊敗...

MLB／日媒捕捉大谷誘人肌肉線條 日網友喊「真是受不了了」

大谷翔平本季投球表現再進化，近日在握球時的肌肉線條也被日本媒體捕捉到，引起網友熱烈討論。 日媒《Full-Count》在推特上張貼大谷翔平賽前練習的照片，大谷翔平在準備投出指叉球的動作，展現出手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。