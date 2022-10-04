MLB／季中炒掉吉拉迪 費城人闖季後賽終結4014天等待

歷時4014天、6任總教練、3任總管、893敗的血淚教訓，費城人隊的等待終於畫下句點，今天以3：0擊敗太空人隊後，確定收下國聯最後一張外卡門票，繼2011年後再闖季後賽。

費城人此役由諾拉（Aaron Nola）先發，前6.2局維持完全比賽局面，沒有任何上壘者，第7局、兩出局後才被艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出安打破功；諾拉最終以6.2局被敲2安打、無失分，送出9次三振收工。

費城人的領先從全場第1球就打下，史瓦柏（Kyle Schwarber）一棒炸裂，狙擊麥卡勒斯（Lance McCullers Jr. ），費城人第8局再有兩發全壘打，史托特（Bryson Stott）、史瓦柏上演連兩打席開轟，史瓦柏單場雙響炮、本季累積46轟。

費城人曾在2007到11年間連續5年打進季後賽，豪奪2008年世界大賽冠軍，但接下來進入漫長的重建期，連9年勝率不到5成。

在這段沒季後賽可打的日子，費城人共5任教頭去職，包括吉拉迪（Joe Girardi）在今年6月丟掉飯碗，他下台時費城人戰績22勝29敗，而今天費城人以87勝73敗、勝率5成44重返季後賽。