MLB／達比修獲9月國聯最佳投手 大谷鬼神數據不敵藍鳥王牌

大聯盟官網今日公布9月最佳投手，教士日籍強投達比修有獲選國聯最佳投手，美聯則由藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）獲選，9月表現同樣出色的大谷翔平遺憾落選。

These pitchers dominated September! 🔥 pic.twitter.com/qOcu0Kp5Am — MLB (@MLB) 2022年10月3日

達比修9月總共6場先發5勝1敗、防禦率1.85。順利擊敗道奇左投烏力亞斯（Julio Urias），拿下國聯最佳投手。烏力亞斯9月先發5場3勝0敗、防禦率1.19。

道奇左投烏力亞斯。 美聯社

美聯的部分，雖然大谷9月繳出4勝0敗、防禦率1.09的出色表現，但仍不敵藍鳥馬諾亞，因為馬諾亞9月比大谷多先發一場，並且繳出4勝0敗、防禦率0.88的鬼神數據。

藍鳥王牌投手馬諾亞。 美聯社

達比修2012年來到大聯盟後，5度入選明星賽，累積95勝75敗、防禦率3.50、1788次三振。本季主投194.2局、16勝8敗、防禦率3.10，勝場數和投球局數都是生涯次高，他預計將成為教士季後賽外卡戰的頭號先發。